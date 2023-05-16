再生醫療雙法草案立院暫緩審議 薛瑞元：將會持續溝通

「再生醫療法」及「再生醫療製劑管理條例」雙法草案，原預計今在立法院院會進行二讀審議，但近期各界對雙法草案仍有許多疑慮，甚至立法院黨團協商也歷經三次破局未達共識，立法院今決定暫緩審議。衛福部長薛瑞元表示，尊重立法院決定，暫緩原因可能是「溝通還不夠」，衛福部會持續溝通，並盡量讓民眾了解，法案推動過程為何產生如此多的誤解，將再進行說明。

至於，外界疑慮「再生醫療雙法草案」獨厚生技業者，有如高端疫苗翻版。薛瑞元強調，衛福部對「再生醫療雙法」的立場，完全是考慮病人的需求，提供安全、有效的治療方式，「病人確實有這方面的需求」，而立法通過後會產生那些商業利益，或是對那一些產業好，那一些產業不好，這不是衛福部考量的範圍，如此立場十分清楚。

薛瑞元指出，外界說「再生醫療雙法草案」是高端疫苗的翻版，「我不知道也不清楚，這是什麼意思？」，當國內任何產業要推動時，一定是由企業推動，也一定會有一些企業得利，如果認為立法是圖利業者，那每一部法令是不是都會被這樣質疑，因此，外界如此揣測是「不需要的」，不應該質疑衛福部的立法動機。