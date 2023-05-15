不用飛日本 國內第一座重粒子中心北榮開幕

國內第一座重粒子癌症治療中心今天於台北榮總開幕，蔡英文總統、總統府秘書長林佳龍、衛福部長薛瑞元、輔導會主委馮世寬都出席。蔡英文表示，北榮的重粒子癌症治療中心是台灣第一座、也是全世界第14座，這也是台日醫療合作的重要里程碑。過往台灣患者必須飛到日本才能接受治療，這座中心開幕後除可提供國內患者醫療服務外，希望也能為國外有需要的患者提供醫療服務。

北榮重粒子癌症治療中心從2009年起開始籌劃，2019年1月正式動工，經過14年終於完工開幕。北榮院長陳威明表示，14年來北榮經歷四任院長，包括政府支持、社會人士慷慨解囊以及過去無數同仁的幫助下，重粒子中心終於得以完工。

他表示，癌症的治療方式很多，包括外科手術、化學治療、放射治療、標靶藥物和免疫療法等。其中重粒子是放射治療的一種選擇，由於重粒子是的重量是質子的12倍，用更強大的能量破壞腫瘤，可減少放射線的治療次數，大幅縮短療程，讓病人可快速回歸正常生活。

陳威明說，北榮重粒子治療目前已完成包括攝護腺癌、脊索瘤、胰臟癌、肝癌、肺癌和唾液腺癌的臨床試驗，病規劃兩間重粒子治療室，現在先開放一間，下半年將開放第二間。

蔡英文則表示，重粒子是先進的治療技術，治療的費用也很高，除感謝企業家捐贈和傾囊相助，用醫療回饋社會外，北榮也發揮公立醫學中心公益精神，將保留一年2%的名額，為需要的弱勢患者提供免費治療。