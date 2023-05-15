繼張國煒批評台不如星 謝金河直言：泰國的觀光力遠勝台灣

不少名人相繼批評台灣觀光做得不好。繼星宇航空董事長張國煒批評台灣不夠重視觀光，國家要趕快想辦法，否則落後星國太多。財信傳媒董事長謝金河在參訪泰國之後也直指，泰國的觀光力遠勝台灣。

星宇航空4月26日首航洛杉磯，董事長張國煒親自執飛。提到各國積極發展觀光，他說，台灣不夠重視觀光，認為是業者圖利，這是錯的，政府三不管地帶，國家要趕快想辦法，否則落後星國太多。

張國煒在機上接受媒體受訪時，直言各國都在發展觀光，台灣剩下什麼？生產業和越南比也失去優勢，「除了台積電還有什麼？還有可能隨時會走，現在那麼政治化。」

謝金河在臉書指出，七天泰國參訪行程結束，看到許多在泰國生根的台灣企業，大家努力把企業競爭力提升，這是台灣的強項。從國家經濟實力來看，台灣領先泰國很多。不過，泰國有一個台灣遠遠不及的是觀光力。

謝金河說，泰國是前世界前10名的觀光大國，在疫情來襲的2019年，到泰國旅遊的外國人士超過3900萬人次，帶來的觀光收入1.96兆泰銖，觀光產業的收入占泰國GDP20%，這三年疫情持續，泰國受到衝擊也最大。不過，泰國的觀光底蘊深厚，疫情解封，觀光客又湧入泰國。

他指出，泰國的觀光強項從機場開始，不管入境大廳，出境大廳，泰國的機場服務都很用心。在出境大廳的長廊來回走一回，大約走了2.5公里，出境大廳的精品品牌林立，而且這些精品品牌費盡心思招徠顧客。

謝金河指出，有一個晚上在湄南河上的遊艇吃晚餐，一趟行程3小時，吃完飯後，大家在遊艇上觀賞夜景，這個時候，在河岸邊的五星級飯店，經過燈光照射，都變得異常漂亮。在遊艇碼頭區的水舞更是壯觀，在Iconsiam這一區，簡直是不夜城。

他表示，台灣也有淡水河，但基於防洪需求，河岸兩旁都築起高牆，阻隔民眾在河岸的活動，只有淡水的漁人碼頭稍好。淡水河上也有人經營遊河的遊艇，但卻不能吸引遊客。結束參訪的最後一個晚上，到Iconsiam6樓的Great Habour吃Buffet，一進餐廳，被各種美食驚呆了，這裡的食物之豐富，他在台北從來沒有看過。

謝金河說，吃過飯他把大樓每一個營運的店看一遍，連蘋果專賣店也在賣場裏，Iconsiam樓上有幾個樓層是高島屋百貨公司，從樓層裝潢設計，這一直到一樓我最稱許的夜市小吃，台灣可能落後泰國很多年。也許我們有嚴格法規限制，也限制了業者發揮的空間。

不過，他也說，泰國還有一些改善空間，他們在四季飯店住兩晚，這個飯店在湄南河畔，早上不到六點，他就換好衣服準備沿著河畔跑一下，像是到英國沿著泰晤士河畔跑，或是在新加坡沿著河濱走走，這是很舒服的運動。

不過謝金河說，他發現河岸只是飯店的後院，河畔是不通的，四季酒店外面也找不到綠地，只好去健身房，也許有一天泰國政府會想通，把河岸打造一下，讓河岸成為熱門觀光步道。