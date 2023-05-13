台版「8050」─國際篇／陸新型啃老 自稱「全職兒女」

相較過往的「躺平式啃老」，大陸的啃老族也在不斷進化，並已出現新型態啃老─以考公務員、考研究生等名義「慢就業」啃老，甚至自稱「全職兒女」來理所當然安心啃老。

據中國老齡科研中心近年統計數據顯示，大陸城市中，有百分之六十五以上的家庭存在「老養小」的「啃老」現象，約三成年輕人依靠父母支付部分或全部生活費。一九九○年後出生的群體中，啃老一至五年者就占百分之六十一。

專家認為，這與華人傳統習慣和一胎化政策下，中國父母對這代子女的溺愛有關。父母願意在孩子找到工作前供應生活所需，也樂意讓孩子成年後繼續住在家裡，甚至提供購屋支持。

另一方面，受疫情影響，去年以來，大陸十六到二十四歲青年失業率一直在百分之十五到二十的高檔徘徊。大批年輕人找不到工作，已是必然的事實。

與此同時，新型態啃老也逐漸受到關注。綜合網易新聞、珠州新聞網等陸媒報導，一名在哈爾濱退休兩年的姜姨，每月有人民幣三千元退休金，但兒子三年前大學畢業後找不到工作，提出要去俄羅斯讀碩士，如今又打算讀博士，姜姨的友人去探望時，卻發現兒子常蹺課。

江西電視台一檔調解節目，也曾報導山東女孩小張，畢業後在家連續考研究生四年都沒去找工作，父母勸她放棄，小張卻以激烈手段相逼。也有年輕人以報考公務員為由，整天關在房間來逃避社會。大陸社交平台稱這些為「慢就業」，也被視為新型態的啃老。

去年抖音平台上，還流行起「全職兒女」的說法。一名抖音直播主畢業後，透過幫父母做飯換取生活支持。他們自稱「暫時寄居」父母家的時期，用勞動換取經濟支持，強調自己不忘保持學習，嘗試「上岸」，所以「啃老了，但也沒有完全啃」。

湖南卓進律師事務所合夥人聶煒建議，老人要為晚年生活進行合理規畫，切不可傾其所有，代替子女承擔全部的義務和責任。社工黃燦燦則坦言，有些子女早已習慣父母包辦一切，無法從精神上斷奶、經濟難以獨立，導致不求上進、害怕競爭、責任心偏差等情況，為人父母應思考，如何更好地培養孩子的獨立能力。