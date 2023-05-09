高麗菜也入列！「這些蔬菜」別包隔天便當 中醫：反覆加熱恐致癌

許多人為了不浪費，會將吃不完的剩菜冰起來，隔天繼續吃。不過中醫師指出，含有高硝酸鹽的菜葉類蔬菜，像是高麗菜、空心菜等，最好不要隔夜加熱，以免增加罹癌風險。

中醫師余雅雯日前在臉書發文指出，曾經遇到一名本身是敏感性體質的患者，長期都來看門診調身體，結果有次她的過敏性溼疹大爆發，不但全身皮膚超癢，還有拉肚子的情況，仔細問才發現，原來該名患者因為幫孩子準備便當剛好有剩菜，就冰到隔天再加熱吃。

余雅雯續指，患者之所以產生這些症狀，可能是自己本身體質敏感，再加上隔夜飯菜隱藏的風險，「有些油脂經過一段時間就會產生變性，對於腸胃功能差或是容易敏感的人都不適合食用」。

余雅雯也說，煮熟的青菜長時間暴露在空氣中，或放置冰箱冷藏，都會讓細菌孳生，只是細菌量多寡的差別而已，還是建議大家能一次性吃完。

余雅雯接著表示，將前一天吃剩的綠色蔬菜作為隔天的便當，可能會讓含有硝酸鹽的蔬菜，因長時間置放與再加熱的過程，分解出亞硝酸鹽。雖然目前醫學研究沒有足夠的數據證明「吃隔夜菜會罹患癌症」，但亞硝酸鹽是罹患食道癌、胃癌、大腸癌、直腸癌等的危險因子之一。

特別是含有高硝酸鹽的菜葉類，包含高麗菜、空心菜、小白菜、青江菜等，須格外留意。而像是蘿蔔、絲瓜、胡瓜、黃瓜、菇類、海藻、四季豆、碗豆等根莖類與夾豆類，則含有人體無法合成的維生素與礦物質，這兩類食物本身的硝酸鹽含量低，選擇隔天再食用對人體來說相對安全。