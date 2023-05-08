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網紅媽遭爆「Uber Kids」劣習 衛福部：違法最高罰1萬5千元

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
近日有一名生養眾多的網紅媽媽爭議不斷，被網友爆料有「Uber Kids」的行為。即媽媽自己在家睡覺或去逛街，派Uber去送孩子，曾因下車地點錯誤，使孩子受到驚嚇。圖非當事人。記者許正宏／攝影
近日有一名生養眾多的網紅媽媽爭議不斷，被網友爆料有「Uber Kids」的行為。即媽媽自己在家睡覺或去逛街，派Uber去送孩子，曾因下車地點錯誤，使孩子受到驚嚇。圖非當事人。記者許正宏／攝影

近日有一名生養眾多的網紅媽媽爭議不斷，被網友爆料有「Uber Kids」的行為。即年紀學齡和學齡前的幾名孩子在才藝課後逾時滯留，由才藝班櫃檯人員充當托兒所、負責買飯給孩子吃。媽媽自己在家睡覺或去逛街，派Uber去送孩子，曾因下車地點錯誤，使孩子受到驚嚇。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，這有違反「兒童及少年福利與權益保障法」第51條「由不適當的人代為照顧」疑慮，地方政府可要求父母接受親職教育40至50小時，或處以3000至1萬5000元罰鍰。

張秀鴛指出，兒少法第51條規定，「父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧。」

張秀鴛分析，網路爆料所描述的行為，有點遊走在灰色地帶，但有「由不適當之人代為照顧」之虞，例如在戶外行車過程中，Uber司機很可能不是一個適當的照顧者，過程中孩子可能會面臨危害或危險，例如發生漏接或綁架等事件。

「違反第51條，地方政府可以開罰3000至1萬5000元罰鍰。」張秀鴛說，地方政府也可能會請家長先接受40到50小時親職教育，如果不願意配合再罰錢。

Uber 才藝 父母

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