新冠走了！「它」卻來了！近一年台灣十大傳染病

別輕忽傳染病

台灣防疫措施雖然已進行多項鬆綁，但新冠疫情有緩升略增趨勢。此外，國內還有腸病毒、猴痘、流感病毒等在社區內傳播。尤其是腸病毒，疾管署副署長羅一鈞表示，最快下週會進入流行期，而且今年屬於多型別流行趨勢，家長須特別注意。

振興醫院感染科主任李明政指出，腸病毒跟流感一樣，只要拿掉口罩，相關患者就會開始增加，而人得了就會互相傳染。

另外針對衛福部疾病管制署的分類，傳染病一共有六大分類。以前陣子造成家長人心惶惶的兒童多系統炎症徵候群（MIS-C）歸類於「其他傳染病」。台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，對於MIS-C列在傳染病名單中，他認為MIS-C較算新冠後遺症（長新冠）。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大網友熱議傳染病，妳最常討論的是哪個傳染病呢？

No.10 梅毒

2023年3月新北市新店耕莘醫院遭踢爆，將一名政治大學僑生健檢報告「梅毒血清」誤植成陽性。結果該名學生因此無法出席期末考，慘被死當4科。對此，耕莘醫院副院長朱益民表示，該名學生案的確為陰性，對於誤植致上歉意。

根據疾管署近三年統計，梅毒則從8800例、9413例，到了2022年上升到9631例。經疾管署進一步分析，活性梅毒的年輕族群則佔將近六成，而且超過九成的原因是不安全的性行為。

梅毒首選治療方法是注射青黴素，亦稱盤尼西林。但盤尼西林過往就長居台灣缺藥第一名，若沒有藥或對盤尼西林過敏的人，也可改用口服藥。梅毒雖接受治療可以完全清除梅毒螺旋菌，不過不會永久免疫，如果再次進行不安全性行為仍可能感染。

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No.9 天花

歷史上幾次天花大流行，至少帶走三億人的性命。不過在十八世紀出現以牛痘病毒製成的天花疫苗，已經於二十世紀成功將天花病毒趕盡殺絕。

天花與猴痘同屬正痘病毒屬，所以接種牛痘（天花疫苗）能提高保護力至約85%。世界衛生組織於1980年宣布天花自地球上根除，並全面停止施打牛痘。自1955年起，台灣就未曾再有天花病例發生，因此自1979年起即停止牛痘接種，故該年以後出生之台灣民眾均為未接種族群。振興醫院感染科主任李明政認為，天花受猴痘流行影響，才造成網友熱烈討論。

2022年6月台灣出現首例猴痘境外移入，因應國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署當時表示會積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。因此也讓不少網友開始討論天花。

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No.8 腸病毒

2023年5月3日疾管署指出，目前腸病毒疫情快速上升，預測下週就會進入流行期，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速。2023年2月馬偕兒童醫院兒童感染科醫生黃瑽寧臉書發文表示，腸病毒兩年來出現首起死亡個案，提醒家長注意四大重症跡象，一發現就要立即就醫。貼文下方出現不少家長留言敲碗腸病毒疫苗快上市；也有人表示，「過年的時候就中了71型的」、「謝謝黃醫生」。

過了兩個月，高端疫苗研發的腸病毒71型疫苗取得食藥署新藥查驗登記之「常規藥證」核准，為國內第一個非採加速核准機制核准的腸病毒疫苗藥證。高端表示，EV71疫苗在多國多中心第三期臨床試驗中，取得疫苗有效性100%的數據，最快2023年7月可自費接種。是否納入公費計畫，須等衛福部、疾管署評估後決定。

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No.7 狂犬病

怕被貓狗咬染上狂犬病？其實台灣毛小孩身上幾乎已無狂犬病，這幾年主要是野生動物鼬獾感染狂犬病案例頻傳，幸好台灣人對家中愛犬貓的生命安危特別重視，疫苗注射率逐年攀升。每年9月28日除了是教師節，也是世界狂犬病日，衛福部臉書發文提醒民眾，別讓自家毛孩和野生動物接觸，並定期帶毛孩接種動物狂犬病疫苗。不少網友都會在領養的貼文中標註有打過狂犬病疫苗等資訊，或是地方政府都會定期提供犬貓免費施打狂犬病疫苗的消息，讓狂犬病在網路上有一定的討論度。

此外，動植物防疫檢疫局呼籲全民遵守「二不一要」原則，友善對待家中毛小孩，不棄養，不接觸及捕捉野生動物並每年完成犬貓狂犬病疫苗注射。依「動物保護法」規定，飼主應為寵物絕育及完成寵物登記，違者依法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

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No.6 登革熱

高雄市衛生局疾病管制處統計，今年截至4月27日，全台已經出現33例登革熱確診病例，33例都是境外移入，其中7例在高雄市。為了將登革熱阻絕於境外，高雄市祭出政策，凡是從登革熱流行區入境且出現發燒等疑似症狀，在高雄機場完成登革熱NS1快篩採檢，等待結果並配合完成相關防疫措施，即可獲得500元禮券。

高雄去年發生18例本土登革熱，其中2022年9月高雄前鎮區登革熱疫情一週內累積9人確診，有網友發文表示，「高雄過去被恥笑填樹洞、清地下室積水、清污泥的韓國瑜讓高雄900多天26個月沒登革熱，恭喜陳其邁讓登革熱死灰復燃！」

2022年11月高雄市長辯論政見會登場，時任民進黨高雄市長候選人陳其邁又暗酸高雄市前市長韓國瑜，「選錯人，賽馬場；選錯人，爬樹防登革熱；選錯人，大港不能唱」，喊話選民不要重蹈覆轍。對此，有網友表示，「已經當市長還酸別人」。

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No.5 肝炎

食安風暴再起，好市多的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」日前驗出A型肝炎病毒，如今連智利、美國生產的莓果都陸續出包，引發消費者恐慌。食藥署宣布暫停好市多莓果產品進口至2023年6月2日，並指出已責成地方主管機關高雄衛生局進行後續的裁罰處理，將可開罰新台幣6萬到2億元。對此，臉書有網友認為，「好市多的品管越來越不夠嚴謹了！」、「大品牌的產品也不能太相信」。

各型肝炎之傳染途徑不盡相同，例如A型及E型肝炎之傳染方式主要為糞口傳染，亦即經由被污染的食物和飲水傳染，而B、C、D型肝炎則可藉由血液及體液（唾液、精液及陰道分泌物等）傳染。目前針對A、D、E肝炎病毒，並沒有已證實療效的特效藥物，至於B、C肝，常用來治療藥物為「干擾素」。

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No.4 MIS-C

2022年6月台灣出現首例MIS-C患者，台灣當時的本土疫情波及不少幼童，一名10歲男童4月底確診輕症，2天後痊癒，卻在5月出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C），緊急送進加護病房後才救回來。不僅醫界憂心這波MIS-C疫情，連蔡英文總統都在臉書發文，宣導兒童防疫指引，分享馬偕兒童醫院兒童感染科醫生黃瑽寧的說法。

蔡英文貼文指出，國內首例MIS-C症狀可能在兒童確診復原後6週內發生。根據國外研究，打一劑兒童疫苗可下降97%風險。蔡英文向家長喊話，「可以選擇帶孩子去接種疫苗。」對此，網友在貼文下方留言，「真的建議生小孩要三思」、「五歲以下沒疫苗怎麼辦？」、「台灣很多孩子，還來不及長大」；還有人酸，「感謝總統，用FB防疫，用FB守住病毒第一線，發文抗疫」。

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No.3 愛滋病

2022年8月傳出義大利一名36歲的男子6月曾前往西班牙旅行5天，返國後陸續出現發燒、咳嗽、身體疲勞、鼠蹊部發炎等症狀，進行檢驗後發現，男子同時感染了新冠、猴痘及愛滋病毒，成為全球首例3種病毒一起感染的患者，引起網友熱議。有網友表示，「健達出奇蛋，三個願望一次滿足」、「還以為是自願參與病毒實驗的人員」、「玩這麼大」；還有人留言，「真的是！新愛痘了」。

2022年10月新聞爆出台中有一名劉姓男子，過去曾為了逃4個月兵役，花3萬元購買「愛滋證明」被判定為免役，但後來政府追蹤病情發現他血液為陰性反應，法官依妨害兵役罪判刑4月，而且他仍須服完兵役。對此，不少網友認為，「像這種的就該先抓他上戰場」、「這種刑罰太低了，至少也該關四年」；也有人表示，「不想當兵就移民呀，放棄本國國籍」。

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No.2 流感

疾管署2023年5月2日表示，上週門急診類流感就診人次達5萬8千588人次，較前一週上升10.2%，整體趨勢上升且高於前3年同期。社區流行A型流感，近4週以A型H3N2為主，而A型H1N1檢出呈緩升趨勢，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，尚未趨緩。

流感高峰期到久咳傷肺，網友關注「潤肺茶食譜」，不少人留言、搜尋相關文章。而2022年5月新型冠病毒Omicron變異株在台流行，確診者PTT發文喊升3級「Omicron不像流感」。原PO表示，目睹急診室護理師遭咆哮、霸凌，「我看得出來她含著眼淚在做醫護」。對此，PTT有網友表示，「其實4月中旬衛生所的人就忙到發瘋了」、「就是流感」。台大兒醫感染科主治醫師黃立民認為，這一兩年較多媒體報導流感新聞，因為流感跟新冠同時流行，政府頻繁宣導要打疫苗，才導致那麼多網友討論。

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No.1 猴痘

猴痘疫情自2022年5月於英國爆發，2022年6月24日疾管署罕見晚間召開記者會，公布我國首例境外移入猴痘確診個案。發言人莊人祥表示，個案是一名自德國返國本國籍男性，過去半年在德國留學，6月中旬返國後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，就醫經通報採檢確診。台灣也成為繼新加坡、韓國之後，亞洲第三個出現病例的國家。

新冠疫情趨緩後，輪到猴痘疫情爆發，疾管署開放兩波「猴痘疫苗接種意願登記平台」，每次開放都迅速被民眾登記完畢。疾管署最近（2023年5月）公布的國內本土案例，都維持在10例左右，皆為男性。世界衛生組織截至2022年4月25日統計資料指出，全球病例96%為男性；年齡中位數34 歲，性接觸傳染比例約82%。對此，PTT有不少網友表示，「特殊交友圈」、「嚇死人」；還有人認為，「台灣本來沒有這個病，有人從國外帶回來傳」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月03日至2023年05月02日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大傳染病』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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