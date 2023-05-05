提升民眾健康識能 聯合報報與百靈佳殷格翰 簽合作備忘錄

基於促進民眾健康，創造永續福祉的共同使命，聯合報健康事業部與百靈佳殷格翰藥廠昨天簽訂合作備忘錄，未來三年，將以聯合國永續發展目標（SDGs）中健康四大主題為目標，合力提升民眾健康識能，為打造長治久安的健康台灣而努力。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，百靈佳殷格翰成立138年，2025年將迎來在台深耕的50周年，一直以永續發展為重要目標，期望能為人類與動物預防疾病提供解決方案。提供健康教育和資訊，非常仰賴媒體影響力，非常高興在科學、可靠、及時、實用的健康資訊和教育上與聯合報價值觀一致，共同提供促進健康生活的解決方案。

聯合報健康事業部營運長洪淑惠表示，聯合報以最關心健康議題的大眾媒體為期許，近年對於減少慢性病死亡、關懷照顧者、減少健康不平等、提升城市健康力，著力倡議與報導，正是聯合國SDGs永續目標發展四大主題。但是只有報導是不夠的，希望邀請更多夥伴共同行動，很榮幸與百靈佳殷格翰合作，共同推動正向改變。

除了疾病衛教，聯合報與百靈佳殷格翰過去共同在防治空汙、中風急救、社區衛教、慢性病共病等社會結構性議題努力，此次合作備忘錄也設定未來合作項目與方向：

1.台灣健康識能與教育倡議：針對國人好發、國家醫療支出較高的疾病，倡議防治照護教育，促進健康，降低失能，長期減少個人乃至政府長照負荷。

2.關注超高齡社會健康不平等：老屋囚老，使城市二樓如同偏鄉，增加疾病失能風險，長期照護需求，需要被外界看見。

3.永續城鄉：透過健康疾病識能巡迴列車，前進城鄉，提升健康識能，培力種子志工，將正確識能廣散各角落。

4.新住民健康識能教育：台灣新住民人口增加，期提升健康疾病識能，讓社會與大眾更理解新興族群，挹注醫療資源，改善健康不平等。

邱建誌表示，健康環境需要更多人共同努力，不僅要增加疾病認知，更要積極防治，中風即是一例，避免中風不但阻斷個人生命的損失，也減少對家庭、社會帶來傷痛與負擔。洪淑惠也表示，媒體發現痛點，更希望改善不足，聯合報的核心價值是「監督有權力的人、關懷有需要的人」，大家一起努力促成改變。