一堆店疫情撐下來現在卻「狂倒」？ 網友揭原因：先收掉是對的

國內疫情趨緩，政府政策也逐漸鬆綁，許多民眾已回歸正常生活。一名網友表示家裡附近的小吃攤及店家紛紛倒店，令他不禁疑惑，「一堆疫情都撐下來的店，怎麼現在開始狂倒」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他家位於台北市內湖區，最近附近的店都紛紛倒閉，剛買完滷味加會員就收到訊息說要倒了，包含早餐店、飲料店、超商、火鍋、雞排等等都紛紛倒閉，令他不禁疑惑，一堆疫情都撐下來的店，為何現在卻開始倒，他也認為內湖平日很多人，「怎麼這些店家都撐不下去了，為什麼最近這麼多店倒閉？疫情不都結束了」。

網友紛紛解答原因，「房租太高」、「可能漲租金，租金太貴撐不住」、「很多東西都漲價，所以更難賺錢」、「認真回，因為沒外送加持，來店客又不足」、「疫情趨緩，但是來客數沒回升啊」、「房租、原物料都漲，餐點在漲，你也不可能買，早點收一收少虧一點」、「電費再漲，房租又漲，再一波通膨，先收掉是對的」、「房租啊，鄉下也是漲翻，不是倒就是搬遷」、「解封了看你生意好，房東要漲房租了」、「就3點啊，薪資、電、原物料」、「如果是個案，可能是景氣回溫打工去正職工作了，如果是地域性，那顯然是房租…」。

有網友表示，「通化街這邊也一堆待租」、「我在忠孝復興站附近，有些開很久的小吃店最近也關了，好像跟房租有關」、「解封當然漲租，我認識的房東一天吃1500，不可能跟平民一樣吃100元便當」。