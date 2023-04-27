疲勞、便秘勿忽視！醫生警告7症狀恐患「慢性發炎」：嚴重可致癌

健康無價，不少人都極為關注健康，但總有些不明顯警號被忽視 —— 慢性發炎。醫生在網上分享慢性發炎危害時，提到慢性發炎會逐步破壞組織器官，可能引起全身問題，如糖尿病、代謝性疾病、心血管疾病、甚至癌症。她提出7項慢性炎症的可能症狀，包括反覆關節痛、肌肉酸痛、慢性疲勞等，提醒市民要多加留意。

家庭醫學科醫生陳欣湄在Facebook上分享對於炎症看法，她表示民眾較容易能感受到「急性發炎」，如手上傷口紅腫熱痛、發燒時伴隨喉嚨痛等，但就容易忽視「慢性發炎」。

她表示，發炎本質上是幫身體聚集白血球剷除外來物質，而慢性發炎是指緩慢、長時間、反覆發生的發炎反應，當慢性發炎持續且反覆發生，組織器官就會因此而逐漸被破壞；當組織器官受破壞，人體就容易出現全身問題，如糖尿病、代謝性疾病、心血管疾病、甚至癌症。

陳欣湄又指，相對急性發炎而言，慢性發炎沒有明顯症狀，要發現「是很重要、也很難的一題」。她整理了7個民眾可以多加注意的症狀，包括：

1、反覆出現關節疼痛

2、難以修復的肌肉酸痛

3、慢性疲勞

4、反覆感染

5、腹瀉或便秘

6、皮膚濕疹

7、過敏性鼻炎

她表示，有些隱疾會以慢性發炎症狀呈現，建議民眾如果不幸出現上述問題，應到相應專科，如風濕科、家庭醫學科、耳鼻喉科、皮膚科等，鑑別診斷有沒有隱藏疾病。她又說，如果醫生沒有發現疾病，就要檢視飲食狀況，是否時常進食精緻、加工、或油炸食物；如果仍然無法找到成因，就要找專業人士幫忙。

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文章授權轉載自《香港01》