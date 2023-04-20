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今天下午4時入「穀雨」 4生肖易有血光、損財

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天下午進入穀雨節氣，命理師楊登嵙提醒民眾要注意脾胃功能。圖／本報資料照
今天下午進入穀雨節氣，命理師楊登嵙提醒民眾要注意脾胃功能。圖／本報資料照

今天下午4時14分進入「穀雨節氣，雨量豐沛，適合農作物生長，不過命理師楊登嵙提醒，有鼠、龍、猴、狗個生肖要特別注意，易有血光、損財的狀況。

命理師楊登嵙說，今天下午進入「穀雨」節氣後，在此節氣的半個月內，需要注意的有屬鼠、龍、猴、狗4個生肖，外出小心，少飲酒，也易有血光車厄、痛厄發生，重則死亡，易損財，此期間不要太勞累，注意身體痠痛、頭暈頭重、感冒或是皮膚搔癢。

楊登嵙說，「穀雨」是雨量豐沛的節氣，屬於農業社會農夫忙完春耕，稻田秧苗也正需要豐富的雨水來滋養，於是將這時節命名為「榖雨」。

他說，「清明斷雪，穀雨斷霜」，穀雨節氣的到來意味著寒潮天氣已結束，極利於農作物中穀類作物的生長，天氣溫和，雨水明顯增多，是農作物生長發育最好的時節。

他指出，因漸漸邁向夏天，在雨水增多、氣溫轉暖的環境下，使得身體的濕氣不容易排出。濕邪和熱邪一旦侵入體內，不僅會影響脾胃運作，還會依據濕、熱停留位置的不同，出現身體痠痛或是皮膚搔癢等問題。

他說，以中醫理論而言，春天屬於肝氣升發的季節，但當春季肝木過旺容易剋脾土，當脾土無法生金，能會抑制脾胃功能，導致食慾變差，也增加了感冒、過敏等疾患的發生。穀雨後降雨量增多，外在濕氣加重，而脾主運化水濕，一旦脾失健運，外在過多的濕氣就會堆積在體內，讓人容易覺得疲累、頭暈頭重、噁心想吐、全身痠痛或水腫。

穀雨 節氣 濕氣

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