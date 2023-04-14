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古禮祭祀三義百年石頭伯公 客委會2023桐花祭揭幕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
客委會在三義百年石頭伯公辦祈福儀式，安排欣賞掛在桐花樹上的客家三行詩，草坪上設置戶外茶席，幼童也表演客家歌謠。圖／苗栗縣政府提供　
客委會在三義百年石頭伯公辦祈福儀式，安排欣賞掛在桐花樹上的客家三行詩，草坪上設置戶外茶席，幼童也表演客家歌謠。圖／苗栗縣政府提供　

客委會與全台14縣市共同辦理的2023桐花祭系列活動，上午在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公辦祈福儀式，為今年桐花祭揭開序幕，客委會及縣府邀各地遊客走進山林，體驗美好的桐遊之旅。

縣府指出，每年4、5月是油桐花盛開時節，客委會去年桐花祭首創「桐聚道」賞花哲學，今年桐花祭延續「桐聚道」精神，以「尋找記憶裡的那一抹白」為主題，展示「祈花、尋花、花聚、花果」4個步驟，希望在不同時序與空間，讓來到山林的旅客，產生人與物、人與境的對話，重新找回並建構新的人、地、產關係。

客委會上午在百年石頭伯公舉行伯公祈福儀式，由主委楊長鎮主祭，苗栗副縣長鄧桂菊、行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎及台南、嘉義市、彰化、新竹縣等縣市官員陪祭，在傳統客家八音伴奏下，循古禮三獻禮祈福敬拜，宣告2023桐花祭開幕。

客委會「客庄小旅行」網站為提供民眾優質旅遊體驗，今年全新擴充10處桐花景點開花監測，全台共計20處，讓民眾能即時掌握桐花情報，並搭配全台35條桐花小旅行，提供遊客規畫行程，走進山林，體驗美好的桐遊之旅。

楊長鎮指出，客委會每年辦理桐花祭，帶動客庄觀光發展，增進不少商機，近兩年轉型希望進一步深耕文化，透過小型活動結合賞桐步道、茶席、音樂等 ，讓遊客親近大自然，並深入認識在地市集、青創產品等。　

鄧桂菊表示，桐花祭已成為每年賞花的重頭戲，苗栗縣是桐花密度最高的縣市，每年4、5月在苗栗山頭處處可見雪白的花朵，山林小徑更是舖滿飄落的花瓣，美不勝收，也帶動觀光產業發展。

苗栗縣今年配合客委會，4月22日將分別在三灣鄉三灣村肚兜角及石母祠廣場、三義木雕館前廣場辦桐花祭活動，同時也結合鄉鎮市公所在4、5月間分別推出5場桐花小旅行。

客委會在三義百年石頭伯公辦祈福儀式，安排欣賞掛在桐花樹上的客家三行詩，草坪上設置戶外茶席，幼童也表演客家歌謠。圖／苗栗縣政府提供　
客委會在三義百年石頭伯公辦祈福儀式，安排欣賞掛在桐花樹上的客家三行詩，草坪上設置戶外茶席，幼童也表演客家歌謠。圖／苗栗縣政府提供　
客委會在三義百年石頭伯公辦祈福儀式，安排欣賞掛在桐花樹上的客家三行詩，草坪上還設置戶外茶席，幼童也表演客家歌謠。圖／苗栗縣政府提供　
客委會在三義百年石頭伯公辦祈福儀式，安排欣賞掛在桐花樹上的客家三行詩，草坪上還設置戶外茶席，幼童也表演客家歌謠。圖／苗栗縣政府提供　
客委會與全台14縣市共同辦理的2023桐花祭系列活動，上午在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公辦祈福儀式，為今年桐花祭揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
客委會與全台14縣市共同辦理的2023桐花祭系列活動，上午在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公辦祈福儀式，為今年桐花祭揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
客委會與全台14縣市共同辦理的2023桐花祭系列活動，上午在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公辦祈福儀式，為今年桐花祭揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
客委會與全台14縣市共同辦理的2023桐花祭系列活動，上午在三義鄉綠葉方舟百年石頭伯公辦祈福儀式，為今年桐花祭揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供

桐花祭 客委會 賞花

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