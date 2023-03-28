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賞螢季來了 全台景點活動大公開

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
全台賞螢季開始了，各森林遊樂園有不同的活動。圖╱取自林務局森活情報站粉絲專頁
全台賞螢季開始了，各森林遊樂園有不同的活動。圖╱取自林務局森活情報站粉絲專頁

賞螢季來了。俗稱「火金姑」的螢火蟲季節來了，台灣螢火蟲成蟲最多的季節多在晚春、初夏或秋天，林務局森活情報站粉絲專頁稍早貼出全台森林育樂廣場賞螢情報，從北部到中部、東部都有，有些活動自行前往即可，有些則需預約報名。

螢火蟲是少數會發光的昆蟲，賞螢也相當浪漫，受不少民眾喜愛。農委會指出，台灣約有近50 種的螢火蟲，從平原到海拔近3000 公尺的高山均有分布，由南到北處處都有螢火蟲存在。 

羅東的新寮瀑布步道及聖母登山步道，4到6月可賞黑翅螢、紅胸黑翅、大端黑螢、山窗螢等；滿月圓國家森林遊樂區4-5月可賞黑翅螢，還舉辦達人帶路-滿月圓螢光舞會。東眼山國家森

林遊樂區4-5月也可賞黑翅螢，舉辦火焰蟲傳說活動，在入夜的森林裡四周皆可發現光點閃爍飛舞，可近距離觀察螢火蟲。

八仙山國家森林遊樂區，4-5月可賞黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢，透過「童螢季」活動,學習螢火蟲的生活史，讓民眾可觀察不同種類的螢火蟲生態上

的差異。

農委會指出，建議民眾賞螢時最好穿著長袖衣服，除了保暖，可避免蚊蟲叮咬，並選擇舒適好走的鞋子，不要噴香水或太多防蚊液，否則螢火蟲不會靠近。螢火蟲怕光，帶手電筒照明時，記得包上紅色玻璃紙，避免強光傷害，不要使用閃光燈拍攝螢火蟲，賞螢過程中盡量降低音量，也不要捕捉螢火蟲。

賞螢季相關資訊可上務局森活情報站粉絲專頁https://www.facebook.com/twforest查詢。

螢火蟲 賞螢 森林遊樂區

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