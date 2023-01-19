影／全台最大的ㄇㄚˊ幾兔 就在高雄蓮池潭畔燈區

高雄蓮潭燈會將於1月26日登場，今天高雄物產館後方水域出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，18公尺高的ㄇㄚˊ幾兔，展開雙臂就像是在歡迎賞燈遊客，成為燈會最「萌」賣點。

高雄市長陳其邁稍早也在臉書貼文說，全台最大的ㄇㄚˊ幾兔出現在美麗的蓮池潭畔！觀光局指出，相信大家都很懷念去年在台灣文博會愛河灣上的ㄇㄚˊ幾兔。2023是兔年，ㄇㄚˊ幾兔也以全新的面貌化身燈會大使，高舉雙手在蓮池潭水上迎接大家，高喊「Welcome兔Kaohsiung」。

觀光局長高閔琳表示，今年燈會特別邀請高雄人氣在地創作者ㄇㄚˊ幾兔YUKIJI雪路，為高雄蓮潭燈會設計2隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔作為本次燈會水陸主燈。一隻現身在蓮池潭上，另一隻將趴睡在舊左營國中草地，除了是本次燈會大使外，也是最萌隊長，將帶領各方的動物好朋友，一起在蓮池潭賣萌，與民眾歡度春節。

燈會進入最後準備階段，目前已有萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾、光織湖影、光縴蘆葦等作品，觀光局預告，翻轉未來視等作品也準備進場，歡迎大家1月26日至2月5日來賞燈。

觀光局提醒，高雄蓮潭燈會鄰近高鐵、台鐵及捷運等交通節點，元宵春節期間到高雄，可搭乘公共運輸，免煩惱停車及塞車問題。 高雄蓮潭燈會將於1月26日登場，今天高雄物產館後方水域出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置。記者林巧璉／翻攝

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