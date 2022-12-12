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撈王、海底撈、老四川火鍋料農藥超標 業者緊急下架

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局今公布今年執行火鍋料及冷凍冷藏專案抽驗計畫，其中5件蔬菜不合格。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布今年執行火鍋料及冷凍冷藏專案抽驗計畫，其中5件蔬菜不合格。圖／北市衛生局提供

氣溫變冷，不少民眾會選擇吃鍋取暖，北市衛生局今公布今年執行火鍋料及冷凍冷藏專案抽驗計畫，抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場、超市等共55件產品，其中5件不合格，不合格率9.09％，包含知名店家撈王、海底撈、老四川巴蜀麻辣燙等都上榜，已要求下架違規產品，並針對業者開罰。

衛生局指出，此次抽驗共55件產品，包含15件蔬菜、9件鴨血、31件火鍋料加工製品檢驗項目如食品添加物、動物性成分、農藥殘留等。

5件不合格產品中，「撈王」的青江菜、「海底撈」的白蘿蔔、「老四川」台北南京分公司的芫荽、「小鍋」南港店的青蔥等均被驗出農藥殘留超標，而產品來源為彰化縣及雲林縣，而「小鍋」使用的青蔥則來自北市萬華區；另還查驗「八海食潮當代鍋物」的豆腐防腐劑超標。

衛生局表示，上述違規產品因不符農藥殘留容許量標準，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬以上、2億以下罰鍰。

衛生局呼籲，農友於栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令；販售業者販售的蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

衛生局也建議民眾，可先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10到20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，以減少及降低農藥殘留。

北市衛生局今公布今年執行火鍋料及冷凍冷藏專案抽驗計畫，其中5件蔬菜不合格。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布今年執行火鍋料及冷凍冷藏專案抽驗計畫，其中5件蔬菜不合格。圖／北市衛生局提供

衛生局 農藥殘留 火鍋

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