秋季限定 嘉義追天文奇景月全食掩天王星、賞候鳥吃蟹

還記得2年前嘉義縣「日環食」天文盛況嗎？8日將發生的「月全食掩天王星」千年一遇，中央氣象局說，天候許可，全台各地肉眼可觀看日沒後，東方天空將從月面漸缺、變紅到復圓月全食過程，期間正巧出現紅月掩天王現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出，下次再看到兩個天文現象聯合演出，要等到4344年了。

文化觀光局說，嘉義平原沿海平坦，少有高樓遮蔽物，山區又有視野遼闊制高點，是觀測天文現象絕佳地點，推薦觀賞點：故宮南院、高跟鞋教堂、北回歸線太陽館／太空館、隙頂觀景台、祝山觀日平台、小笠原觀景台等，逢秋日旅遊旺季，歡迎大家安排來嘉旅遊走走，收獲各種自然美景。

縣長翁章梁說，東石、布袋「候鳥季」開演，鰲鼓濕地不只有豐富鳥種，還能帶孩子認識海洋生態保育，布袋濕地馬路旁就能近距離觀賞數百隻黑面琵鷺，吸引許多鳥類攝影愛好者追焦，直呼精彩感動，現在也是大啖肥美秋蟹季節，布袋觀光魚市各種蟹蟳、野生撈捕或養殖進口應有盡有，鮮甜蟹肉、濃郁蟹膏引人口水直流，賞景之餘也別忘來品嘗季節限定美味。

沿台18線阿里山公路，可到離平地最近鄒族「逐鹿部落」，體驗部落文化，「逐鹿文創園區」剛開幕，來此找黑熊打卡、看表演、吃原民料理、喝阿里山咖啡，鹿園近距離體驗餵食可愛梅花鹿。