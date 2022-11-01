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金門力推藍色公路遊程 海上看金門大橋增加觀光新亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區藍色公路遊程，由行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、縣府秘書長陳祥麟、觀光處副處長何佩舉、金門觀光特產協會理事長李翌漳等人共同啟動。記者蔡家蓁／攝影
金門地區藍色公路遊程，由行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、縣府秘書長陳祥麟、觀光處副處長何佩舉、金門觀光特產協會理事長李翌漳等人共同啟動。記者蔡家蓁／攝影

受到疫情影響，兩岸「小三通」自2020年2月10日停航迄今，金門旅遊業者看好地區百餘公里海岸線各海域無敵美景發展潛力，特別開發「金門藍色公路」遊程，目前有4家業者投入營運，未來會推出套票模式，讓年輕人來金門也可以暢遊海上之旅，乘坐遊艇客輪穿越金門大橋，飽覽獅嶼等離島和廈門海岸風光。

在縣府舉辦的2022金門地區藍色公路行銷記者會中，包括行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、縣府秘書長陳祥麟、觀光處副處長何佩舉、航港局專委顧克亞、金門觀光特產協會理事長李翌漳等貴賓到場共同啟動這一系列藍色公路海上遊程，並邀請藝人艾瑞克擔任年度代言人。

縣府秘書長陳祥麟致詞表示，金門地區關閉小三通，導致觀光人數下降，縣府此次與平尚國際、初日號、玩美烈嶼萬順1號及北金之星四家金門在地旅遊業者共同推廣藍色公路海上遊程，並辦理「金門藍色公路隨船人員解說教育訓練~海上實地課程」，提升解說人員服務品質，期待讓民眾願意參與並前往金門旅遊，拉近彼此的心，享受美好，感受愉悅的心靈。

陳祥麟也提到，金門自2021年起推動藍色公路遊程，短短2年間到這個月累計已突破2萬人次，旅客統計非金門籍搭乘體驗遊客高達9成5，且國內知名票券網站KKDAY、KLOOK上之評價，皆為5星好評，顯見這兩年受疫情影響下，藍色公路的轉型推動，在疫情逐步降溫國內旅遊復甦，金門新打造的旅遊亮點已逐步成為旅客來金門必遊行程之一。

觀光處表示，4家業者費用在新台幣699到1200元間，如果遊客想體驗「類出國」，可以包船方式參與遊程，並提前3天向海關提出申請。

2022藍色公路系列推廣活動，由縣府向交通部航港局爭取相關行銷經費，搭配金門在地旅遊業者一起共同推出，讓民眾可以乘著新式遊艇暢玩藍色公路海上遊程，不僅可以走訪特殊航線，還可以體驗搭遊艇出遊，一覽金門離島奇景、軍事秘聞及觀夕陽、賞夜景。

據了解，為了推廣藍色公路系列活動，縣府原訂今天起辦理2梯次藍色公路限定特色遊程和4場次藍色公路海上遊程體驗，包含體驗古裝、旗袍服裝體驗，走訪金門戰地古蹟，還可享用在地食材美食，消息一公布立刻秒殺，但因風浪過大，體驗時間延後。

「金門藍色公路」遊程，今年也邀請藝人艾瑞克擔任年度代言人。記者蔡家蓁／攝影
「金門藍色公路」遊程，今年也邀請藝人艾瑞克擔任年度代言人。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光特產協會理事長李翌漳也相當推崇「金門藍色公路」遊程，認為吸引不少年輕遊客來金門。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光特產協會理事長李翌漳也相當推崇「金門藍色公路」遊程，認為吸引不少年輕遊客來金門。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府秘書長陳祥麟也提到，金門自2021年起推動藍色公路遊程，短短2年間到這個月累計已突破2萬人次。
金門縣府秘書長陳祥麟也提到，金門自2021年起推動藍色公路遊程，短短2年間到這個月累計已突破2萬人次。
金門地區藍色公路遊程，宣布啟動，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門地區藍色公路遊程，宣布啟動，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

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