真的免費！高雄洲際飯店招百名祕密客入住體驗一泊二食

想免費住星級頂級飯店嗎?機會來了，高雄洲際酒店慶祝開幕滿周年，將海選100名星級密探免費入住，享用餐酒晚宴、全自助式經典早餐，還能邀一人同行！另歡慶12年的義大天悅飯店推身分證號對對樂，身分證最末位數字為「1、2、8」任1碼，周休假日入住就享5折優惠。

高雄洲際店推出超狂「星級密探召集令」，名額僅100人，即起到11月4日只要完成臉書專頁指定任務，就有機會成為「祕密客」，於11月28日免費入住體一晚，並享有主題式Gala Dinner餐酒晚宴及全自助式經典早餐，還能體驗智慧型互動遊戲，有機會贏得豐富獎項。入住期間，飯店內的室內恆溫泳池及水療池等設施都可自由使用。

洲際酒店指出，邊境解封，國際觀光客回流潛力十足，希望藉由這次活動，實際聆聽旅客心聲，優化服務，為2023年全面解封提前準備，這次活動絕非詐騙，不肖份子勿利用活動關鍵字誤導民眾。