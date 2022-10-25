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真的免費！高雄洲際飯店招百名祕密客入住體驗一泊二食
想免費住星級頂級飯店嗎?機會來了，高雄洲際酒店慶祝開幕滿周年，將海選100名星級密探免費入住，享用餐酒晚宴、全自助式經典早餐，還能邀一人同行！另歡慶12年的義大天悅飯店推身分證號對對樂，身分證最末位數字為「1、2、8」任1碼，周休假日入住就享5折優惠。
高雄洲際店推出超狂「星級密探召集令」，名額僅100人，即起到11月4日只要完成臉書專頁指定任務，就有機會成為「祕密客」，於11月28日免費入住體一晚，並享有主題式Gala Dinner餐酒晚宴及全自助式經典早餐，還能體驗智慧型互動遊戲，有機會贏得豐富獎項。入住期間，飯店內的室內恆溫泳池及水療池等設施都可自由使用。
洲際酒店指出，邊境解封，國際觀光客回流潛力十足，希望藉由這次活動，實際聆聽旅客心聲，優化服務，為2023年全面解封提前準備，這次活動絕非詐騙，不肖份子勿利用活動關鍵字誤導民眾。
另義大天悅飯店歡慶12周年，即日起至12月30日推出「1218周年慶」住房專案，雙人成行每人1218元即可入住雅緻雙人房1晚（不含早餐）。原周六入住每房需另加價1000元，活動期間只要身分證最末位數字有「1、2、8」任1碼就享5折優惠，等於只要再加價500元就好。
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