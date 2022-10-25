【專家之眼】政府失職 卻打算用浪浪生命承擔

農委會將在下個月初前，重新審視「收容動物零撲殺」（俗稱「零安樂死」）政策。台灣會有如此多的遊蕩動物，並非動物造成的，多是民眾恣意丟棄，政府也未落實法律責任，最後卻倒果為因的要由浪浪的生命承擔，甚為荒謬。

農委會畜牧處去年公布2020年全國遊蕩犬數量，遊蕩犬總數為15萬5869隻，又較2018年調查的14萬6774隻相較，增加9096隻，成長率達6.19%。遊蕩犬數量過多，已多次發生攻擊人類與野生動物事件，如許多野生山羌、石虎、穿山甲的主要死因多是與犬隻攻擊有關，還會傳播傳染病（如狂犬病與犬瘟熱），均對環境產生嚴重問題。

今年7月有民眾在政院公共政策網路參與平台提議，恢復流浪動物安樂死與規範餵養流浪貓犬，理由是無法全面禁止餵養與完全防止棄養與放養，導致流浪犬貓過多，要求政府只要流浪犬貓數日無人領養將直接安樂死。該提議已獲超過5296人附議成案，農委會依法最遲將於十一月二日前回應。

然而，國內遊蕩動物數量驚人，實與主管機關未落實相關規範有極大的關係：

首先，寵物登記制度未貫徹：許多人玩一玩貓、狗之後，不想養了就直接棄養，導致流浪狗越來越多。其實《動物保護法》（以下簡稱《動保法》）第 19 條：「中央主管機關得指定公告應辦理登記之寵物。」「前項寵物之出生、取得、轉讓、遺失及死亡，飼主應向直轄市、縣（市）主管機關或其委託之民間機構、團體辦理登記；直轄市、縣（市）主管機關應給與登記寵物身分標識，並應植入晶片。」「前項寵物之登記程序、期限、絕育獎勵與其他應遵行事項及標識管理辦法，由中央主管機關定之。」即設有寵物登記制度。違反者還可「處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。」（第 31 條）

農委會依據前述規定尚制定《寵物登記管理辦法》，該辦法第 3 條明文：「飼主應於寵物出生日起四個月內，向直轄市、縣（市）主管機關或其委託之民間機構、團體辦理寵物登記及植入晶片。」農委會宣稱去年家犬寵物登記率已達87.74％，惟該數據應有相當的膨風，你我周邊還有許多朋友家的狗從未登記，尤其以棄養率最高的鄉下最嚴重，捕抓的遊蕩犬也幾乎都沒植晶片，寵物登記稽查與裁罰極為有限，形同間接鼓勵未登記的寵物棄養。

其次，公立收容所嚴重不足：目前遊蕩動物主要仰賴公立收容所收容，《動保法》第 14 條第一項：「直轄市、縣（市）主管機關應依據直轄市、縣（市）之人口、遊蕩犬貓數量，於各該直轄市、縣（市）規劃設置動物收容處所，或委託民間機構、團體設置動物收容處所或指定場所，收容及處理遊蕩動物。」

農委會建構的全國動物收容管理系統顯示，各縣市公立動物收容所相當不均，新北市擁有九間動物收容所，而台北市與桃園市二大直轄市都只有一間，不符《動保法》應依人口與遊蕩動物數量設置收容所之規定，民間收容所環境也多不及格。即使是模範生新北市，最大收容空間也只能收容1615隻，遠遠不及於該市的需求量。

筆者曾前往桃園市動物保護教育園區認養收容的犬隻，其環境遠優於民間的收容所，並多符合《公立動物收容處所管理規則》規定，不過收容的數量過多，工作人員難以負荷，幸有義工協助，才能勉強營運。部分縣市的收容所環境極差，爆籠問題頻傳，所內死亡率竟出現高達五成的人道悲劇。

第三，回置野放政策失當：為騰出收容空間，因應大量的遊蕩動物，因而實施絕育後「回置野放」措施，惟此舉對遊蕩動物造成極大的傷害，造成不少野放的動物傷亡，也危害環境，民眾再度通報，捕捉再野放不斷循環亦傷害這些動物。筆者在桃園收容所認養經回置野放的浪浪，就對人有莫名的恐懼，義工一抱起就嚇的失禁，並對動物具攻擊性，認養後經過半年的安撫始有所緩解。

日前監察委員田秋堇與林盛豐發布新聞稿指出，對犬貓施以麻醉並在寒流來襲期間回置野外，肇致犬隻因失溫凍死或因麻醉意識不清遭車輛輾壓致死，監察院促新竹縣政府檢討改進，並要求農委會應參酌動物福利先進國家作法，訂定回置應有之相關基本規定。

由上分析可知，無論是農委會或是各地方政府對於《動保法》中寵物登記制度或是公立收容所均有很大的改進空間。加上缺乏動物保護教育，領養代替購買的觀念不足，遊蕩動物領養率過低，還創設回置野放政策，讓問題加劇。

遊蕩動物數量不斷增加，政府難辭其咎，不應以殺害無辜生命解決問題，反應大幅提升動保預算，補足相關人力短缺，以落實《動保法》相關制度，即可大幅降低遊蕩動物的問題。