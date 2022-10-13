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守護淡水河口陸蟹 荒野放置庇護瓶避免路殺

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為避免陸蟹遭到路殺，荒野保護協會今年在捷運紅樹林站轉乘停車場內，放置數個庇護瓶。圖／荒野保護協會提供
為避免陸蟹遭到路殺，荒野保護協會今年在捷運紅樹林站轉乘停車場內，放置數個庇護瓶。圖／荒野保護協會提供

荒野保護協會連續三年推動「淡水河口守護陸蟹行動」，今年調查發現，金色水岸自行車道3.2公里至3.4公里處，陸蟹穿越馬路時有四分之一機率發生路殺，為了守護陸蟹，他們選在停車場放置庇護瓶跟告示，盼減少路殺事件，也呼籲公部門重視生態。

今年6月至9月，荒野保護協會在新北市淡水區紅樹林捷運站周邊的自行車道進行19次護蟹行動，記錄到7種、532隻陸蟹，其中以紅螯螳臂蟹為主，金色水岸自行車道約4公里處交叉路口的水溝、草地，棲息陸蟹數量最多。

根據荒野保護協會調查，最容易發生陸蟹路殺事件的熱點，在金色水岸自行車道3.2公里至3.4公里處，道路兩側皆為適合陸蟹生長的草地，但棲地卻被自行車道切割開來，調查期間記錄到8隻陸蟹被路殺，24隻陸蟹在路上「橫行霸道」，也就是陸蟹在穿越馬路時，約四分之一機率發生路殺。

荒野保護協會說，今年在台北捷運公司及歐特儀公司的協助之下，首度在捷運紅樹林站轉乘停車場內，放置數個庇護瓶並張貼告示，讓誤闖入停車場內的陸蟹可以進到瓶中，發現的民眾或志工可即時自行依告示步驟將陸蟹放生。庇護瓶總共幫助83隻陸蟹平安返家，躲過在停車場內被路殺或乾竭的危機。

荒野保護協會建議，相關單位在陸蟹出沒熱點設置解說牌，讓民眾隨時可以認識及親近珍貴的生態，並且在路殺熱點搭設生態廊道與警示標語，引導陸蟹走入截水溝，避免直接穿越人車用道，民眾經過此路段也可減速慢行，減少陸蟹遭到路殺的機會。

荒野保護協會表示，今年也首次在自行車道上記錄到凹足陸寄居蟹、帝王仿相手蟹以及日本絨螯蟹，前兩者更是近年來在淡水河流域公開的數據資料中，首次記錄到的物種。但同時也在調查路段記錄到18隻遭路殺的陸蟹，其中有3隻抱卵母蟹。每一隻抱卵母蟹死亡，就相當於失去上萬條生命。

荒野保護協會的護蟹人員，今年持續推動「淡水河口守護陸蟹行動」，完成調查紀錄將陸蟹放生。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會的護蟹人員，今年持續推動「淡水河口守護陸蟹行動」，完成調查紀錄將陸蟹放生。圖／荒野保護協會提供

自行車 荒野保護協會

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