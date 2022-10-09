連假郊遊好去處！盤點雙北10大免費溜滑梯遊樂公園

國慶連假可以去哪裡踏青？

國慶連假即將到來，適逢台灣疫情逐漸解封，你決定好要和家人、朋友、閨蜜去哪裡走走了嗎？不論是到遊樂園坐雲霄飛車，還是到深山爬山健行，每次出門都需要舟車勞頓、花費大筆開銷在玩樂項目上，長久下來也讓人只想宅在家裡、懶得出門！

不過你知道其實台北、新北就有許多免費又好玩的遊樂公園嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶大家一起來看雙北10大溜滑梯遊樂公園，不僅小孩玩得盡興，大人也可以在這些地方好好放鬆～

image source:翻攝新北市公園資訊服務網

No.10 天母運動公園-夢想樂園

「天母夢想樂園」位於天母運動公園內，因台北市政府期許「讓玩變成所有人的權利」，將老舊遊具移除後，增設共榮沙坑區、棒球主題區、地景滑梯區及溜索旋轉區，其中棒球主題區還設有以4個球體組成的特色溜滑梯，融合棒球元素讓你玩得盡興又開心！

許多曾走訪這裡的遊客分享，「適合各種年齡層的運動公園，小孩可以在兒童區玩，旁邊有田徑場和籃球場」、「這些遊樂設施是一般公園型的升級版，還有大草地，是個溜小孩的好場所」。

地址：台北市士林區忠誠路二段77號

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image source: 翻攝臺北旅遊網

No.9 辭修公園-森林主題遊戲場

前身為「陳誠紀念公園」的辭修公園，原本是前副總統陳誠與夫人譚祥合葬墓園，經遷徙搬離、改建後，現在已經變成適合在假日時走訪的場所！除了有旋轉翹翹板、挖土機、鳥巢鞦韆等好玩的遊具，還有環形攀爬架可以盡情挑戰，最後再順著溜滑梯滑下來，完成一整圈可說是充滿挑戰！

網友對辭修公園遊樂場表示，「翹翹板個人覺得很特別，對小小朋友來說是有點高，所以設備上有寫適合13歲以上使用」、「如果想耗上一整天可以順便去尖凍山步道走走」。

地址：新北市泰山區辭修路

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No.8 天母公園-海芋造型溜滑梯

如果你是喜歡跑酷的人，一定聽過位於台北市士林區的「天母公園」！該場地不僅是台北市第一座跑酷運動場，還結合空間與陽明山海芋設計共融遊戲場，不僅有攀爬滑梯組，還有擺盪繩、彈跳床等設施，即便在這裡待上一整天也能玩得不亦樂乎。



網友也在Google留下評論，「經整修後環境變得乾淨許多，設施也都更新，很適合帶小朋友來這邊放電」、「這裡有一條漂亮的河，石頭是土黃色，陽光穿梭樹林照射在河上...超美的，一定要來現場親眼看，才能有所感受」。

地址：台北市士林區中山北路七段141巷

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image source: 翻攝台北市政府共融式遊戲場

No.7 十三行文化公園-陶罐造型溜滑梯

來到十三行博物館除了可以觀看新石器時代遺址，逛完博物館還能來到十三行文化公園的「兒童共融式遊戲場」，結合地形與史蹟打造3道陶罐溜滑梯，在綠色大草坪上可以沿著彎彎的曲線順滑而下，此外也能體驗滑草場、滑索及考古為主題的尋寶沙坑，讓大小朋友在這裡能夠寓教於樂、從遊戲中深入了解歷史。

網友對十三行文化公園體驗表示，「感覺溜滑梯很長很刺激」、「超棒的打卡點和溜孩子聖地，消磨半天時間，天熱也可到博物館躲太陽」、「附近停車方便，有一般公園少見的滑草場和吊索體驗，是大人小孩都適合的公園」。

地址：新北市八里區挖子尾街111號

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No.6 文山森林公園-趣探險之丘

今（2022）年4月全新完工的台北景點「文山森林公園」，在綿延1.5公尺的綠色山坡上打造森林步道及眺望山中美景的觀景平台，其中最吸睛的還有長達50公尺的磨石子溜滑梯，串連周邊景美運動公園、福興公園，讓大人小孩都能在這裡體驗文山之美，透過遊具接觸大自然生態。

網友對於新建的文山森林公園透露，「長長的溜滑梯很吸引人，溜小孩好去處，旁邊的步道也很適合走走」、「溜滑梯很長超棒，可以穿滑、絲質的運動褲來，滑的速度會很快，牛仔褲滑起來就比較慢」、「溜滑梯還可以穿過山洞，很療癒」。

地址：台北市文山區福興路95巷

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image source: 翻攝台北市政府工務局

No.5 前港公園-天空樹遊戲場

想要體驗被樹木包圍的感覺，絕對要來前港公園走走！位於士林區的前港公園是少數園區內樹高數十公尺的公園，其中天空樹遊戲場擁有三種不同高度的溜滑梯，平面式與斜面式吊梯加上一旁的旋轉擺盪座椅，讓小朋友來到這裡能夠訓練肢體，大人也能享受天倫之樂。

前港公園共融遊戲場也變成人氣景點，「小朋友放電的好地方，大的溜滑梯約兩層樓高，有沙坑旁邊也可以洗手，周邊有地下停車場，停車方便」、「櫻花季美不勝收」、「主題是天空樹美觀又好玩」。

地址：台北市士林區後港街134巷

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image source: 翻攝台北市政府共融式遊戲場

No.4 南港公園-森林冒險玩遊戲場

座落於捷運昆陽站旁的南港公園，走進入口處就可以看見蘊含中國風的顯著牌樓，不僅是南港區最大、擁有天然埤塘的地景公園，蓄洪池還有防洪、調節水位作用，來這裡吸收芬多精以外，也能到冒險兒童遊戲場體驗雙道滑索、滾輪滑梯、沙坑，成為假日時熱門走訪的景點。

南港公園自然生態與遊戲場讓網友讚嘆，「公園真的超大的，規劃很完善、設施應有盡有，蠻用心的，附近居民有福啦」、「兒童遊樂區設備已經更新了好幾次！小孩子到這兒玩樂一定很高興！」

地址：台北市南港區東新街170號

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No.3 青年公園-飛行探索遊戲場

青年公園早期從練兵場、機場一路改建為現在的公園型態，民眾來到這裡可以免費使用籃球場、羽球場、溜冰場等設施，根據四季不同也能欣賞顏色各異的花草，其中「飛行探索遊戲場」有塔台遊戲區、飛機探索遊戲區、飛越叢林區、飛天鞦韆區、起飛搖晃區等區域，還有著名的太空船溜滑梯，想溜幾次都沒問題～

青年公園遊戲場也讓網友給予高度評價，「是個能完全放鬆的好地方，大概是大安森林公園的縮小版」、「老少咸宜的公園，遊樂設施區有超級高、超級長的溜滑梯、攀爬架、獨木橋、盪鞦韆，一定要來玩！」

地址：台北市萬華區水源路199號

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No.2 大安森林公園-森林狂想曲

說到台北知名公園，就會讓許多人聯想到大安森林公園！大安森林公園被譽為「都市之肺」，公園內種滿盾柱木、櫸木、樟樹、楓香樹、榕樹等樹木，「露天音樂台」更是天團五月天曾舉辦演唱會的重要場地，除了和三五好友來此野餐聚會，兒童遊戲區以「森林狂想曲」為設計主軸，更是讓孩童在不同高度與寬度的溜滑梯中盡情放電。

網友對大安森林公園環境表示，「來到這裡真的讓人很忘憂，彷彿置身世外桃源般的悠閒，大人小孩都適宜」、「兒童在遊戲區到處跑到處玩，好像在森林中游走的森林之王，在三個不同造型的溜滑梯盡情溜玩」。

地址：台北市大安區建國南路二段2號

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image source: 翻攝台北市政府共融式遊戲場

No.1 新北大都會公園-熊猴森樂園

想要暢玩多種造型不同的溜滑梯與遊樂設施，小編推薦你一定要來新北市三重區「大都會公園」玩整天！自2020年7月開幕的「熊猴森樂園」佔地4公頃，不僅是全台最大共融式堤坡滑梯樂園，甚至擁有高達31座造型溜滑梯、100組以上遊樂設施，像是台灣黑熊鞦韆、櫻花鉤吻鮭攀爬座等，今（2022）年夏季還新增「海世界水樂園」，打造綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚等7種水中生物主題親水設施，不僅富含教育意義，更是讓大朋友和小朋友在這裡從白天直接玩到黑夜！



網友對新北大都會公園熊猴森樂園分享，「公園腹地實在頗為廣闊，所以人群再多也不會人聲吵雜，完全不顯擁擠」、「小朋友玩瘋了，還有一些適合兒童的遊樂設施，整體感覺不錯」、「應屬雙北市中最具規模的公園」、「孩子的遊戲天堂，超級適合遛小孩」、「多元化的溜滑梯真的是小朋友的天堂」。

地址：新北市三重區疏洪東路一段

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月05日至2022年10月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『溜滑梯遊樂公園』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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