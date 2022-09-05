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離島便利商店從源頭減廢 環保署提指引落實3大原則

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為推動離島減塑，環保署與便利商店合作提出指引，朝向減少包裝、替代材質、以大代小等三方向落實減廢。本報資料照片
為推動離島減塑，環保署與便利商店合作提出指引，朝向減少包裝、替代材質、以大代小等三方向落實減廢。本報資料照片

離島遊客帶來大量垃圾，但沒有焚化爐，垃圾要透過船運到本島處理，為推動離島減塑，環保署先與便利商店合作，透過「離島便利商店源頭減廢服務設計指引」，重新設計商品供應方法，朝向減少包裝、替代材質、以大代小等原則，落實離島減塑；已有便利商店落實減廢指引，估算每年可減少1293公斤塑膠。

環保署今天表示，為推動源頭減量，並讓離島遊客參與減塑日常，已經與便利商店共同訂定「離島便利商店源頭減廢服務設計指引」，並和統一超商、全家便利商店協議推動「最少包裝、替代材質、以大代小」等三大方向，例如香蕉不用塑膠包裝、寶特瓶改為易回收的鋁罐材質、以一瓶大包裝飲料取代三瓶小包裝飲料等。

統一超商的蘭嶼鄉門市，已經導入減廢指引，部分寶特瓶飲料改為鋁罐，包裝食品和冷藏乳品用家庭號大包裝，並配合在地循環杯借用服務，依照改變前後銷售量估算，每年約可減少1293公斤塑膠垃圾。門市還設置自動資源回收機，5支寶特瓶可獲得1元門市購物折抵金，每月資收量由252公斤增加到336公斤，成長33%。後續也將前述作法逐步擴大至其他離島門市，預計年底將有9成離島門市參與。

全家便利商店改善部分自有商品的包材，包括以紙盒取代托盤、封膜取代盒蓋，冷飲飲品採封膜且不提供吸管，也優先與金門縣環保局合作導入借用杯。

環保署表示，希望相關做法可以更快複製到其他離島門市，離島便利商店減廢指引未來將視實務運作情形，滾動檢討修正。

為從源頭減少塑膠垃圾產生，環保署107年起結合小琉球當地商家及民眾，以飲料杯租借（琉行杯）的方式，減少一次性塑膠飲料杯垃圾，並陸續擴展於各離島區域。統計至今年6月底止，離島飲料杯借用量至少42.6萬杯以上，已減少約140萬瓶以上600ml的廢棄寶特瓶，以每瓶瓶裝水可減少150克的碳足跡計算，累計減碳約近21萬公斤。

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