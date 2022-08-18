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影／特力屋正式進駐金門 首日吸引滿滿的搶購人潮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
特力屋金門太湖店今天正式開幕，店內擠滿搶購的民眾，業績強強滾。記者蔡家蓁／攝影
特力屋金門太湖店今天正式開幕，店內擠滿搶購的民眾，業績強強滾。記者蔡家蓁／攝影

繼2021年澎湖馬公店開幕後，特力屋今天正式進駐金門開設第2間離島門市「特力屋金門太湖店」，也是全台第32間社區店，業者強調，所有販售的商品種類約有6千多種，且價格均與台灣本島一致，期望帶給金門民眾最好的服務與居家裝潢修繕解決方案。

受惠國旅復甦，金門縣旅宿觀光產業發展熱絡，加上跨海大橋將於10月通車等因素，看好金門縣的發展潛力，特力屋今天正式進駐金門最大免稅商店「昇恆昌金湖廣場」4樓，包括金門縣副縣長李增財、金門縣工策會總幹事吳伯揚、昇恆昌金湖飯店董事長吳秀光、特力屋總經理張栢青等人都到場主持開幕儀式。

李增財表示，特力屋能在後疫情時代，百業待興的階段，勇敢的在金門開店，他相信未來業績一定會很震撼。

張栢青表示，金門店是第二家離島店，第一家是澎湖店在去年4月開幕，營運1年多，業績有符合預期，他們看好金門店的業績，一定會鴻圖大展，他也提及，全台目前有59家分店，有27家大店，32間社區店，未來會秉持著「家的大小事，一輩子都是特力的事」，持續展店，提供民眾更好的居家修繕服務品質。

為了搶便宜，不少民眾今天一早就到特力屋來排隊，一宣布可以進場，不少人推著車開始瘋狂搶購，有多家民宿業者都是衝著買LED燈泡而來，一買就是2箱，業者說，價格真的便宜很多，所以就多買一點。

「特力屋金門太湖店」賣場約150餘坪空間，有齊全商品線，販售種類與價格均與台灣本島一致，從居家修繕耗材、專業調漆塗料、廚房衛浴配件等應有盡有；此外，也獨家引進近百項國際知名品牌商品，例如「BLACK+DECKER電動手工具」、「BRAVAT衛浴精品系列」等品牌皆首次登陸金門獨家開賣；同時提供各項專業貼心服務，像是油漆免費電腦調色，逾千種色彩十分鐘就能精準完成，或是水電類單品安裝等，讓消費者無後顧之憂。此外，因應金門民宿、自用宅廚衛裝修與換新需求增加，門市現場更展示廚房、衛浴套組，讓顧客可實際看到、感受商品功能與材質。

據了解，除了特力屋外，最受金門民眾期待的麥當勞速食店，昇恆昌金湖廣場目前也在積極洽談中，預計最快年底前就會完成進駐。

特力屋金門太湖店今天正式開幕，金門縣副縣長李增財、金門縣工策會總幹事吳伯揚、昇恆昌金湖飯店董事長吳秀光、特力屋總經理張栢青等人到場參與。記者蔡家蓁／攝影
特力屋金門太湖店今天正式開幕，金門縣副縣長李增財、金門縣工策會總幹事吳伯揚、昇恆昌金湖飯店董事長吳秀光、特力屋總經理張栢青等人到場參與。記者蔡家蓁／攝影
特力屋今天正式進駐金門開設第2間離島門市，民宿業者也到場採購省電燈泡，直說比外面便宜很多。記者蔡家蓁／攝影
特力屋今天正式進駐金門開設第2間離島門市，民宿業者也到場採購省電燈泡，直說比外面便宜很多。記者蔡家蓁／攝影
特力屋金門太湖店今天正式開幕，金門縣副縣長李增財、金門縣工策會總幹事吳伯揚、昇恆昌金湖飯店董事長吳秀光、特力屋總經理張栢青等人主持開幕剪綵。記者蔡家蓁／攝影
特力屋金門太湖店今天正式開幕，金門縣副縣長李增財、金門縣工策會總幹事吳伯揚、昇恆昌金湖飯店董事長吳秀光、特力屋總經理張栢青等人主持開幕剪綵。記者蔡家蓁／攝影
特力屋今天正式進駐金門開設第2間離島門市，一早就吸引爆滿的民眾到場選購，結帳隊伍大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
特力屋今天正式進駐金門開設第2間離島門市，一早就吸引爆滿的民眾到場選購，結帳隊伍大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
特力屋金門太湖店今天正式開幕，民眾搶頭香第一個進入採購，相當開心。記者蔡家蓁／攝影
特力屋金門太湖店今天正式開幕，民眾搶頭香第一個進入採購，相當開心。記者蔡家蓁／攝影

金門 廚房 澎湖

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