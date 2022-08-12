金山員潭溪景觀橋換新裝 遠眺野柳岬看日出月景絕佳處

交通部觀光局北觀處近日完成員潭溪景觀橋外觀拉皮作業，結合水尾景觀橋與周邊景色，讓休憩設施融入自然地景，增進視覺景觀，民眾可來此處可以觀日出、覽泛月，體驗水尾漁村風光。

員潭溪景觀橋位於新北市金山區水尾漁港旁，緊鄰金山獅頭山、中角灣及金山老街等景點，亦有萬金自行車道串接。為改善員潭溪景觀橋外觀油漆剝落，色調與周圍環境不協調情形，北觀處將其重新拉皮，外觀採大地色系耐候塗料，將休憩設施融入周邊水尾漁港旁沙灘、員潭溪出海口及後方大屯山系地景，同步更新員潭溪景觀橋既有照明，提供民眾優質舒適的休憩環境。

北觀處長陳美秀表示，員潭溪景觀橋是在地觀賞日出及遠眺野柳岬海景絕佳點位，除了白天依山傍水的美景外，夜晚水尾漁村旁「水尾泛月」更是著名的金山八景之一，北觀處今年完成員潭溪景觀橋重新拉皮，更凸顯周邊自然地景，歡迎民眾帶著親朋好友前來賞景，並順遊金山獅頭山、燭台雙嶼及磺港漁火等景點，也可抓住夏天的尾巴來中角灣體驗衝浪。

北觀處今年夏天也推出一系列活動，包含與山富、可樂旅遊等多家旅行社合作推出精彩豐富的「海陸」、「海上」和「陸上」三種蹦火主題遊程，帶您欣賞北海岸夏夜漁火，8月19日起在金山遊客中心辦理金山蹦火漁業文化展，由在地文史達人進行現場解說，展出蹦火船模型、相關捕魚用具及漁業文史資料等。

另外，即日起至9月6日在中角灣辦理SUP立槳及衝浪體驗活動，優惠價1000元，名額有限售完為止，歡迎大家踴躍報名。

北觀官方網站：

https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

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山富旅行社：

金山蹦火人文體驗一日-金山老街、蹦火仔船、海釣體驗(台北出發)

https://www.travel4u.com.tw/group/itinerary/TPE01B34/

可樂旅行社：

金山八景磺港漁火～魚路古道導覽、蹦火仔船出海、海釣體驗、燭臺雙嶼一日

https://www.colatour.com.tw/C10A_TourSell/C10A16_TourItinerary.aspx?Patt

ernNo=202827

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