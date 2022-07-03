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1日衝「雙島」熱血主題遊 看滿龜山島日出、漁光島夕陽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭絕美的龜山島日出，當天再去台南漁光島看夕陽，1日衝「雙島」看到兩次太陽。圖／石世民提供
宜蘭絕美的龜山島日出，當天再去台南漁光島看夕陽，1日衝「雙島」看到兩次太陽。圖／石世民提供

台南旅遊夯，最近南美館的殭屍展更是爆紅。宜蘭民宿協會推跨縣市旅宿，在台南市民宿文化協會安排下前往行銷熱血衝雙島1日遊，「雙島」指的是早上看龜山島日出、傍晚欣賞台南漁光島夕陽，一天之內看滿日出與夕陽，從未有過的浪漫創新遊程。

台灣交通網路愈來愈便捷，大台北地區遊客到宜蘭變成1日遊，未必留宿，宜蘭觀光市場必須往中南部開發。宜蘭縣民宿協會這次在大東北角觀光圈的支持下，帶領業者進行標竿學習交流，經由台南市民宿文化發展協會安排，前往台南展開系列在地人文參訪，與現行商圈及當地民宿結合推出的新創意行銷。

宜蘭縣民宿協會理事長陳勝樂表示，這次台南參訪交流，更重要是舉辦「超夯美島：龜山島朝日與漁光島夕陽的深情對話」行銷，眾所周知2座美島都是網路上超夯的打卡熱點，都一樣有著絕美的浪漫傳說，遊客能夠一早從宜蘭看龜山島日出及跳海絕美牛奶海，傍晚再到漁光島上玩衝浪板欣賞最美夕陽，感受一天內看到兩次太陽。

依照旅遊行程時間估算，開車從宜蘭到台南約需5小時，搭乘高鐵更快，建議可以先在宜蘭住一晚，清晨欣賞龜山島日出及旅遊；將近中午前離開宜蘭南下，6點半以前可以趕上台南漁光島欣賞美麗夕陽。

宜蘭民宿業者日前在漁光島的夕陽下展開行銷東北角「龜山朝日」活動時，讓漁光島的遊客也能感受到宜蘭的美，不少人紛紛表示可以嘗試來一趟東北角「龜山朝日」之旅，業者希望這個暑假就能炒起「一日雙島」的熱血主題遊程。

宜蘭縣民宿協會跨縣市交流行銷，共同推動1日衝「雙島」熱血主題遊。圖／陳勝樂提供
宜蘭縣民宿協會跨縣市交流行銷，共同推動1日衝「雙島」熱血主題遊。圖／陳勝樂提供
宜蘭絕美的龜山島日出，當天再去台南漁光島看夕陽，1日衝「雙島」看到兩次太陽。圖／石世民提供
宜蘭絕美的龜山島日出，當天再去台南漁光島看夕陽，1日衝「雙島」看到兩次太陽。圖／石世民提供
宜蘭縣民宿協會跨縣市交流行銷，共同推動1日衝「雙島」熱血主題遊。圖／陳勝樂提供
宜蘭縣民宿協會跨縣市交流行銷，共同推動1日衝「雙島」熱血主題遊。圖／陳勝樂提供

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