粉絲快朝聖！全球唯一「7-ELEVEN X 七龍珠主題店」新北市林口登場

七龍珠粉絲集合！全球唯一「7-ELEVEN X 七龍珠主題店」即日起登場，坐落於新北市林口區，門市設計圖素由日本東映動畫授權，並以七龍珠超為主題，除了大眾最熟悉的悟空、達爾等靈魂人物之外，最經典的全宇宙力量大賽也出現在門市中，讓粉絲再度回顧精采篇章。歡慶七龍珠主題店開幕，7-ELEVEN自7月1日起引進販售七龍珠與知名品牌OUTDOOR限定周邊系列，絕對燃起粉絲的戰鬥魂。

七龍珠動漫陪伴粉絲近40年，更是橫跨五、六、七年級生的童年共同回憶，經典的Kame hame ha「龜派氣功」更成為粉絲最喜愛的拍照姿勢。為了喚起粉絲內心熱血澎湃的戰鬥魂，七龍珠主題店設計以近年最新系列的「七龍珠超」為主軸，以橘色為主色調，門市內外隨處可見悟空、達爾、克林、龜仙人等人氣角色，還有貫穿劇情最重要的神龍、七顆龍珠，最精彩的全宇宙力量大賽場景也將在門市內經典重現，粉絲絕對要朝聖打卡。

「7-ELEVEN X 七龍珠主題店」從店外就讓粉絲驚豔，小招牌特別使用代表悟空的「悟」字設計，一旁落地窗貼更出現神龍及七顆龍珠；門市入門玻璃門則是悟空與達爾前來迎賓，抬頭天花板還能看到在全宇宙力量大賽中代表第七宇宙地球出賽的比克、天津飯、人造人17號、人造人18號、克林、達爾、悟空、悟飯、龜仙人、弗力札等超級英雄。

入店後映入眼簾的就是休憩區，桌面採用「悟」、「龜」兩字，椅面則使用Dragon Ball Super英文字樣搭配七顆龍珠的普普風設計，一旁則是以龍珠為造型的限定聯名周邊商品陳列櫃。門市內環繞著各式經典角色，為了讓粉絲能身歷其境，店內特別規畫高250cm以及寬280cm的全宇宙力量大賽超大型打卡牆，最強的第七及第十一宇宙經典人物皆在內，抬頭還能看到七顆龍珠出現在門市各個區域。

歡慶七龍珠主題店開幕，7-ELEVEN引進販售七龍珠與知名品牌OUTDOOR潮流包款系列，即日起於全台門市ibon展開預購，包括票卡證件套、零錢包、對折短夾、側背包、腰包、單肩包、後背包等限定周邊，快整套蒐集燃燒內心的超級賽亞人之魂。