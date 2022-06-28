台鐵摺疊門莒光號營運最終日 末班列車「藏彩蛋」

台鐵局配合新購EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車擴大投入營運，自29日起進行時刻調整。本次改點後將全數淘汰折疊門莒光號，台鐵也在最後一班固定班表營運莒光號、今日521次列車上加掛復刻頭牌以及客廳車，供旅客參觀。

台鐵局說明，今日七堵開往新左營第521次列車將成為最後一班固定班表營運的折疊門莒光號，該次車於車頭及車尾將懸掛莒光號復刻頭牌以茲紀念，車尾附掛客廳車提供該班次旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章，客廳車設有瞭望台，請旅客確實遵守車上工作人員管制，並特別感謝國家鐵道博物館籌備處及台灣交通文化資產保存學會提供各項協助。

台鐵局說，改點後樹林—台東間434次、415次、472次、477次；台中—台東間371次、372次、385次、386次，及台南—花蓮間301次、324次，計10列次自強號改以EMU3000型城際列車替駛，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。

台鐵局也說新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間；潮州—花蓮間561次、562次，及七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次，改善空氣品質。