宜蘭春茶評鑑 黃秋雄勇奪「雙冠王」每斤茶1萬2千起跳

宜蘭縣春茶品級鑑定比賽結果出爐，「烏龍茶組」及「新品種組」都由冬山鄉黃秋雄奪得特等獎，在市場上每台斤至少可賣到1萬2000元。縣長林姿妙前往祝賀，感謝茶農努力耕耘，讓宜蘭好茶打出知名度，同時也呼籲全國消費者多採購，春遊宜蘭、喝在地好茶。

49歲的黃秋雄是冬山鄉茶農，冬山鄉農會茶葉產銷班第1班班員，他家中經營進益茶園，種植面積約3公頃，具有產銷履歷驗證，曾獲2016年全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍、2018年宜蘭縣冬茶、2019年宜蘭縣春茶、2020宜蘭縣春茶及2021年宜蘭縣冬茶品級鑑定比賽烏龍茶組特等獎，其製茶技術純熟，國內各項茶葉競賽中的常勝軍。

林姿妙恭喜黃秋雄勇奪宜蘭縣春茶品級鑑定比賽「雙冠王」，肯定其用心製茶產業。她說，宜蘭好山好水出好茶，不管是冬山鄉素馨茶、三星鄉上將茶、大同鄉玉蘭茶或礁溪鄉五峰茶各具風味與特色，目前正值春茶上市季節，品嘗在地優質好茶正是時候。

縣府農業處表示，宜蘭縣茶葉種植面積164公頃，主要產區為冬山鄉、大同鄉及三星鄉等地，春茶品級鑑定比賽係由宜蘭縣茶葉發展協會辦理，參加烏龍茶組計有42點、新品種組計有52點參賽，全都有產銷履歷或有機驗證，5月11日由農委會茶業改良場文山分場長蘇彥碩擔任主審，針對茶葉外觀、香氣、滋味及水色等項目評審，昨天頒獎。

各組優勝成績如下：

烏龍茶組：特等獎黃秋雄 ；頭等壹獎黃秋雄 ； 頭等獎黃秋雄與邱劉寶；金牌獎李維、林志亮、林光益、黃秋雄、玉蘭茶園、林瑞楷與蕭堂秋；銀牌獎林光益、邱仲慶與李貴。

新品種組：特等獎黃秋雄；頭等壹獎藍枝財；頭等獎何厤蓁與洪明昌；金牌獎林光益、藍枝財、劉君平、黃秋雄、林立偉、木發製茶與劉家豪；銀牌獎邱宜芳、邱劉寶、黃秋雄、劉鴻恩、黃羽蓁、楊一明、林志亮與邱仲慶。