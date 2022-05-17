響應518國際博物館日 北市14館所推6大尋寶主題

518國際博物館日即將到來，北市文化局與14個北市博物館及地方文化館攜手合作，規劃六條主題「尋寶」主題，推出豐富多元的展覽、活動，邀請民眾選擇有興趣的主題，來場知識尋寶之旅。

文化局表示，響應518國際博物館日尋寶系列活動，由芝山文化生態綠園打頭陣，串連擁有豐富生態資源的林語堂故居、孫運璿科技人文紀念館、寶藏巖國際藝術村、松山文創園區及紀州庵文學森林等6個藝文館所，推出「台北生態藏寶圖」，市民朋友可以到6個館所索取地圖，跟著專家的腳步，一起發掘調查生活周邊的鳥類、植物、昆蟲，來場都市裡的「生態尋寶」，只要集滿館所地圖就能兌換限量好禮。

文化局表示，除了親近大自然外，民眾也可以來場「古蹟尋寶」。位於北門周邊的撫臺街洋樓，5月7日起連續三個周末，將邀請名師在戶外開辦周末講座「北門開講」，而即將邁向41週年的市定古蹟紫藤廬則舉辦「在飛昇之前：上默劇團回顧展」，結合靜態展覽與動態演出，豐富多元的活動顛覆你對古蹟的想像。同樣具有日式風格的北投文物館則推出「浪漫1920s – 竹久夢二的視界」特展，與日本收藏竹久夢二作品的權威機構港屋株式會社合作，呈現藝術家竹久夢二所生活的浪漫年代。

文化局表示，還有「影像尋寶」之旅，包括孫運璿科技人文紀念館、錢穆故居、阿嬤家和平與女性人權館，分別推出影像展帶領民眾藉由影像了解台灣過去的故事。台北數位藝術中心也舉辦「邊角的風標陳庭榕個展」，展出當代台灣藝術家的聲音裝置創作。另外，民眾在參觀展覽之餘，也可以到台北之家看場精彩電影，5月18日當日可享電影票優惠。