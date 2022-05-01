影／空拍南橫醉心美景 遊客湧入野生動物怕怕

南橫公路全線復通第一天，山友興奮衝一波，在地人憂喜參半，要適應靜謐氛圍不在了。南橫公路地標之一、台東天龍飯店業者張紅雲說，道路通了，好久不見的人潮回來了，許多居民忐忑「好日子沒了」，無法再優閒開車。不只人要適應，山區動物也難免被噪音干擾，學者提醒主管單位要留意對生態的衝擊。

屏科大野保所教授孫元勳長期在南橫山區記錄熊鷹生態，他說，雄鷹這類飛禽會在遊客離開時才現蹤，團隊記錄發現，前年1月梅山口到天池路段開放後，每周二、四全日禁開放，就是雄鷹的自由放封日，人類對山區動物的干擾還是存在的，要取得平衡之道。

南橫公路也有不少台灣獼猴，孫元勳說，檜谷一帶在南橫公路封閉期間，路上就能看到台灣獼猴，如今遊客、山友大舉入山，動物勢必要適應人類活動，提醒遊客千萬別亂丟食物，以免改變猴子行為。

經過將近13年休養生息，南橫公路生態愈加豐富，之前曾有水鹿跑到公路旁與工人對望。南橫公路沿途地理險峻、鬼斧神工，自然生態也相當豐富，其中南橫東段由台東縣海端鄉進入台20線，經初來、新武、霧鹿、利稻、摩天至向陽，沿線生態資源豐富，在新武附近有「新武呂溪魚類保護區」，溪流內的保育類魚種如高身鏟頜魚與台東間爬岩鰍的數量甚為豐富，不過人少了他也感受到生態環境變得豐富，以前很少看到動物出現在步道上，現在不時就會遇到水鹿還有熊。

沿著公路往西蜿蜒直上，進入「關山野生動物重要棲息環境」範圍，其林管處所管轄，為台灣東部地區面積最大的野生動物重要棲息環境，其內包含各種完整的林相，野生動物資源，尤其珍貴保育類台灣黑熊、水鹿和長鬃山羊更是南橫山區的主人家。

台東林管處表示，在「向陽國家森林遊樂區」內珍貴林木多，有豆杉、粗榧、雲杉、台灣杉等，以二葉松、紅檜為優勢植群所形成之中高海拔林相為主，間雜台灣紅榨槭等變色葉闊葉林木，形成鳥類絕佳的棲息環境，四季不同的變化充分展現了台灣中高海拔自然風貌。遊樂區也是前往嘉明湖國家步道、南二段等熱門登山路徑的東段入口。

公路總局甲仙工務段統計，南橫公路復通首日，在高雄梅山口到台東向陽之間，吸引5836輛車進入管制路段，西進車輛是東進車輛的2倍，機車數多於轎車數。許多人對南橫公路埡口平台的雲海變化美景念念不忘，南橫公路中斷將近13年，年輕一輩對南橫認識有限，有人形容「南橫是四、五、六年級生的回憶，對七、八年級生來說是傳說」。

「青春時期追風追雪追女友一定會來南橫公路！」公路總局局長陳文瑞昨天做通車簡報時，一開場便說出許多人對南橫的記憶。陳說，98年莫拉克風災後，高雄甲仙到台東海端150多公里，各項修復工程總經費約130億，南橫公路得以重生，少不了工程人員使命感，通車後是另一波挑戰的開始，會以順天應人原則，與自然共存。