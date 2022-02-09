1500台無人機今晚愛河灣首演 史哲請觀眾「扶好下巴」

高雄燈會空中主燈 「聚光台灣－虎星高照」，今晚9點45分在愛河灣上空首演，結合無人機動畫及技術團隊，1500台為全台最大規模無人機藝術展演，9成是3D立體動態圖形，副市長史哲透露，今晚有6套腳本，精采可期。

東京奧運開幕式無人機展演的「旋轉地球」令人印象深刻，台灣燈會版震撼感升級，直徑逾40層樓高、約130公尺。近日陸續有人在臉書分享在愛河灣捕捉到「旋轉地球」，引發討論。

副市長史哲表示，為期一個月台灣燈會周周有彩蛋，高雄空中主燈「聚光台灣－虎星高照」主打無人機展演，費時半年構思，結合國際一流無人機動畫及技術團隊，保證吸睛。

「如果東奧開幕那顆地球讓你下巴鬆動，這次建議要扶好下巴！」史哲表示，這顆有巧思、視覺很震撼的地球，除再現東奧地球特色，也融合台灣民俗信仰、歷史地理、海洋意象、文化科技、運動生活等元素，以「最台灣、更國際」為敘事目標，在夜空中說台灣故事，向世界傳遞台灣驕傲和高雄精神。

史哲說，台灣是四面環海的海洋島嶼，培育台灣人的海洋性格，2022年台灣燈會在高雄，以台灣之光照亮高雄、點亮台灣，為世界帶來更多溫暖。

今晚無人機首飛展演包含6大腳本，其中「虎嘯迎春 威武除煞」是超立體動態「虎爺怒吼」威武登場，結合台灣在地重金屬樂團「血肉果汁機」虎爺Intro曲〈誕辰〉，一開場即以充分以在地民俗文化震撼全場，虎爺為台灣人民除煞、抗疫、祈福！

「藍鯨躍昇 福爾摩沙」呈現數百年來，台灣島時常被浪漫比擬為一頭巨鯨，3D大鯨魚象徵海洋民族的生命力，奮力躍起化成美麗的島嶼「福爾摩沙」，代表台灣在世人面前騰越出它最美麗的身姿。

「世界公民 平等互助」傳達面對突如其來的疫情，台灣積極幫助其他國家，也獲得了來自日本、立陶宛、斯洛伐克、波蘭、美國、捷克的支持與善意，小小台灣散發大大溫暖力量，世界公民的溫暖也透過各國國旗傳遞的心跳聲，象徵中華民國已然成為世界公民的一分子。

「科技台灣 接軌全球」凸顯台灣引以為傲的晶片、晶圓創造了半導體產業奇蹟，接軌全球晶圓市占率第一，在疫情期間，更讓台灣人看見我們打拚出來的世界影響力。從晶片到晶圓，從晶圓幻化成地球，更象徵著台灣科技島國撐起了整個世界的運轉。

「振奮人興 高雄起飛」呈現奧運英雄戴姿穎從不放棄的精神與英姿，在國際舞台振奮人心地揮拍擊出一球又一球，在疫情期間，東奧英雄們團結大家，鼓舞大家。在後疫情時代，高雄更努力振興、精準振興，要創造屬於我們的繁榮興盛，高雄券讓大家「高雄開就賺」。

「黃虎生豐 新年快樂」延續福爾摩沙的歷史源流，台灣國寶「藍地黃虎旗」的黃虎躍上夜空，黃虎生風、勇敢前行。穿越時空來到2022年，化身紙風車劇團的愛虎，現身跟大小朋友拜年，祝福大家新年快樂。

燈會版旋轉地球今晚9點45分在愛河灣上空試飛首演，不少攝影迷昨天已到愛河灣卡位，擺好腳架搶拍。主辦單位表示，直徑130公尺超大地球體，整個愛河灣都能欣賞，高雄市政府FB、YouTube頻道將線上直播，後續將依據試飛首演狀況，公布後續演出行程。