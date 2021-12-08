日本火山浮石已漂至台灣東、北海岸 範圍續擴大

日本小笠原群島火山今年8月噴發，火山浮石漂流範圍續擴大，繼11月底到達台東、屏東沿岸海域後，現已漂到蘭嶼、貢寮、大堀溪南岸等處，今天預估到花蓮外海、台東太麻里等16處岸際與港區，海洋委員會提醒航行船舶務必注意。

海委會為掌握日本火山浮石漂流動態，由國家海洋研究院進行洋流數值模擬、海巡署啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，空勤總隊空中進行巡邏監控，海洋保育署適時採水檢測，從海域、空域雙管齊下監控。預估 天火山浮石將隨著海流向北漂移至花蓮外海及接近台東太麻里至大武沿岸。

至今日為止，新發現的火山浮石已隨著洋流漂流到蘭嶼雙獅岩岸際，範圍約60平方公尺、七星潭距岸10公尺則約有125平方公尺、達仁溪口岸際，面積約1萬平方公尺最大。另白沙灣岸際沙灘約2000平方公尺、大堀溪南岸沙灘約500平方公尺、老梅沙灘約1000平方公尺、貢寮桂安岸際約625平方公尺、草里漁港內約375平方公尺。

「目前尚未發現浮石影響生態」不過海委會提醒相關區域作業船隻應特別注意航行安全。