星光下看戲 傳藝中心邀6歌仔戲團高雄免費公演

疫情舒緩，國立傳統藝術中心邀請明華園天字戲劇團等6組南部知名歌仔戲團隊，預計於12月11日至26日連續三周，每周六日晚上7點，至高雄市左營區海軍大操場舉辦6場「歲末集福歌仔戲大匯演」戶外免費演出活動，以「歲末集福」主題為台灣祈福。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，因疫情舒緩，國立傳統藝術中心與台灣豫劇團爭取文化部支持，邀請明華園天字戲劇團、秀琴歌劇團、鶯藝歌劇團等6組南部重量級歌仔戲團隊，演出具有避邪除煞、趕走厄運意涵的熱門劇目，其中尚和歌仔戲劇團「正庄‧千波之神2.0」演出媽祖與千里眼、順風耳的故事。

陳悅宜表示，活動期間遵照中央疫情指揮中心規定採取不同措施，現場預計擺設800張靠背椅，邀請民眾在戶外、星光下，欣賞南台灣地方團隊多元且豐沛的傳統藝術能量，也透過展演集結天地、眾人之福，為台灣祈福，她相信，未來傳統藝術能量可影響世界各地，為台灣寫下新的名片。