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星光下看戲 傳藝中心邀6歌仔戲團高雄免費公演

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
國立傳統藝術中心於高雄左營海軍大操場主辦「歲末集福歌仔戲大匯演」，望展現南台灣傳統藝術量能。記者陳玫伶／攝影
國立傳統藝術中心於高雄左營海軍大操場主辦「歲末集福歌仔戲大匯演」，望展現南台灣傳統藝術量能。記者陳玫伶／攝影

疫情舒緩，國立傳統藝術中心邀請明華園天字戲劇團等6組南部知名歌仔戲團隊，預計於12月11日至26日連續三周，每周六日晚上7點，至高雄市左營區海軍大操場舉辦6場「歲末集福歌仔戲大匯演」戶外免費演出活動，以「歲末集福」主題為台灣祈福。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，因疫情舒緩，國立傳統藝術中心與台灣豫劇團爭取文化部支持，邀請明華園天字戲劇團、秀琴歌劇團、鶯藝歌劇團等6組南部重量級歌仔戲團隊，演出具有避邪除煞、趕走厄運意涵的熱門劇目，其中尚和歌仔戲劇團「正庄‧千波之神2.0」演出媽祖與千里眼、順風耳的故事。

陳悅宜表示，活動期間遵照中央疫情指揮中心規定採取不同措施，現場預計擺設800張靠背椅，邀請民眾在戶外、星光下，欣賞南台灣地方團隊多元且豐沛的傳統藝術能量，也透過展演集結天地、眾人之福，為台灣祈福，她相信，未來傳統藝術能量可影響世界各地，為台灣寫下新的名片。

國立傳統藝術中心表示，演出辦理集點贈好禮活動，本次活動也預先為高雄左營即將正式營運的「高雄傳藝園區」奠定人氣基礎，讓長年在南台灣傳統表演藝術領域耕耘的表演團隊串聯集氣，吸引老戲迷、新朋友參與盛會，相關資訊可至國立傳統藝術中心官網 https://www.ncfta.gov.tw 或台灣豫劇團臉書查詢。

國立傳統藝術中心預計於高雄市左營區海軍大操場舉辦6場「歲末集福歌仔戲大匯演」戶外免費演出活動。記者陳玫伶／攝影
國立傳統藝術中心預計於高雄市左營區海軍大操場舉辦6場「歲末集福歌仔戲大匯演」戶外免費演出活動。記者陳玫伶／攝影
國立傳統藝術中心於高雄左營海軍大操場主辦「歲末集福歌仔戲大匯演」，望展現南台灣傳統藝術量能。記者陳玫伶／攝影
國立傳統藝術中心於高雄左營海軍大操場主辦「歲末集福歌仔戲大匯演」，望展現南台灣傳統藝術量能。記者陳玫伶／攝影
國立傳統藝術中心預計於高雄市左營區海軍大操場舉辦6場「歲末集福歌仔戲大匯演」戶外免費演出活動。記者陳玫伶／攝影
國立傳統藝術中心預計於高雄市左營區海軍大操場舉辦6場「歲末集福歌仔戲大匯演」戶外免費演出活動。記者陳玫伶／攝影
國立傳統藝術中心邀6組南部知名歌仔戲團隊進行6場戶外免費公演，其中尚和歌仔戲劇團演出媽祖與千里眼、順風耳的故事。記者陳玫伶／攝影
國立傳統藝術中心邀6組南部知名歌仔戲團隊進行6場戶外免費公演，其中尚和歌仔戲劇團演出媽祖與千里眼、順風耳的故事。記者陳玫伶／攝影

歌仔戲 疫情

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