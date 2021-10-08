五倍券200元變400元 高雄商圈夜市券超熱門

五倍券領取首日，高雄市政府同步推出高雄券、商圈夜市券，其中六合觀光夜市晚間7點開放以200元五倍券兌換400元商圈夜市券，8點時排隊人潮踴躍，高雄市經發局長廖泰翔晚間特別帶一整箱商圈夜市券前往補貨兼視察，看到高雄發放的優惠真的發揮效果，商圈攤販也笑得合不攏嘴。

廖泰翔表示，民眾攜帶身分證、健保卡及1張200元的五倍券，即可到全高雄的47個商圈、夜市兌換8張50元的商圈夜市券，不找零、限高雄使用，採隨換隨發隨用，感謝市民踴躍兌換，經發局陸續調派更多夜市券到各商圈，希望民眾全都可以領到，進而帶動經濟。

經發局表示，因五倍券與三倍券外觀相似，擔心有民眾拿舊有的三倍券消費，造成店家無法換現，民眾兌換夜市券需填寫電話及姓名，採實名制方式，屆時方便以序號查詢擁有者資訊。

朱姓小姐表示，她排隊排了近一小時，沒想到會排這麼久，覺得不太划算，因夜市券只限4天領取，期望負責單位加開線，讓民眾能盡早領到券進行消費。

蔡姓攤販表示，疫情期間六合夜市幾乎沒什麼人，希望夜市券能多少帶動消費，針對換現部分，攤販統一交由夜市管委會兌換現金，不用擔心要去哪裡換，很方便。

六合夜市自治管理委員會表示，本來預期今天大概有500人來換夜市券，沒想到2小時內兌換人數即將破千，排隊人潮超乎預期。主委莊其章表示，今天來逛夜市的人比平常多約一倍以上，攤商都很開心，因為民眾兌換踴躍，導致有些耽誤，後續加開2條線迅速消化人潮。