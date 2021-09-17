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中秋出遊有彩蛋 搭高雄捷運有機會獲得「蜜柑包」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
迎接連假到來，高雄捷運公司與肉包店合作推出「蜜柑包」。圖／高捷公司提供
迎接連假到來，高雄捷運公司與肉包店合作推出「蜜柑包」。圖／高捷公司提供

配合中秋節連假到來，高雄捷運公司今天宣布，配合連假調整捷運與輕軌列車時間，捷運尖峰時間的班距為8至10分鐘。此外，在橋頭糖廠站與貓站長合影有機會獲得限量「蜜柑肉包」，鹽埕埔站則可參與商圈抽獎，多項優惠鼓勵遊客出遊多搭乘高雄捷運。

高雄捷運假日尖峰時間（下午1點至晚上6點）平均班距為8至10分鐘、離峰班距10至12分鐘；高雄輕軌尖峰時間班距為10分鐘一班，離峰班距15分鐘一班，視人潮加密班距。

高雄捷運橋頭站有著名的蜜柑貓站長坐鎮，蔡英文總統曾專程來探班。為迎接中秋節與國慶日假日，高捷公司與鄰近車站的「太成肉包店」合作，即日起至10月12日，凡至橋頭糖廠站拍攝到貓站長蜜柑或是與蜜柑站長合照，照片上傳至個人IG或高捷官方FB，有機會獲得肉包店提供的可愛蜜柑造型包或限量文創好禮乙份，蜜柑包子假日限定20顆，有辣口味肉包與甜口味的地瓜包二選一。

為鼓勵民眾搭乘捷運到鹽埕出遊，高雄市新鹽埕商圈繁榮協會推出好康加碼， 9月18日至10月15舉辦「微笑購物新Style」活動，民眾持一卡通電子票證搭乘捷運，在橘線鹽埕埔出站，索取當站搭乘證明之後可至該協會領取摸彩券。

高捷指出，如購買MeN Go 無限暢遊30天只要1250元，擁有不限里程、不限次數搭乘捷運、輕軌及市區公車等優惠；高捷少女、輕軌少女隊以及貓站長蜜柑超值福袋禮包以及集章換一卡通活動亦熱烈進行中。

「蜜柑包」有甜鹹兩種口味二選一。圖／高捷公司提供
「蜜柑包」有甜鹹兩種口味二選一。圖／高捷公司提供

捷運 高雄輕軌 高捷

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