中秋出遊有彩蛋 搭高雄捷運有機會獲得「蜜柑包」

配合中秋節連假到來，高雄捷運公司今天宣布，配合連假調整捷運與輕軌列車時間，捷運尖峰時間的班距為8至10分鐘。此外，在橋頭糖廠站與貓站長合影有機會獲得限量「蜜柑肉包」，鹽埕埔站則可參與商圈抽獎，多項優惠鼓勵遊客出遊多搭乘高雄捷運。

高雄捷運假日尖峰時間（下午1點至晚上6點）平均班距為8至10分鐘、離峰班距10至12分鐘；高雄輕軌尖峰時間班距為10分鐘一班，離峰班距15分鐘一班，視人潮加密班距。

高雄捷運橋頭站有著名的蜜柑貓站長坐鎮，蔡英文總統曾專程來探班。為迎接中秋節與國慶日假日，高捷公司與鄰近車站的「太成肉包店」合作，即日起至10月12日，凡至橋頭糖廠站拍攝到貓站長蜜柑或是與蜜柑站長合照，照片上傳至個人IG或高捷官方FB，有機會獲得肉包店提供的可愛蜜柑造型包或限量文創好禮乙份，蜜柑包子假日限定20顆，有辣口味肉包與甜口味的地瓜包二選一。

為鼓勵民眾搭乘捷運到鹽埕出遊，高雄市新鹽埕商圈繁榮協會推出好康加碼， 9月18日至10月15舉辦「微笑購物新Style」活動，民眾持一卡通電子票證搭乘捷運，在橘線鹽埕埔出站，索取當站搭乘證明之後可至該協會領取摸彩券。