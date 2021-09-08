屏東霧台櫻花王死了 研判棲地環境不佳水分不足是主因

屏東縣霧台鄉「櫻花王」是每年春節旅人必追賞櫻景點，粉紅巨傘櫻花怒放，未來再也看不到了，今年2月盛開後，3、4月時突然出現大量落葉，如今成了枯枝。屏東縣府農業處今請屏科大名譽教授、植物醫學教學醫院顧問梁文進到現場診斷，梁文進說，主因樹木棲地遭水泥包住、加上近年來遭逢旱季，含水量急遽減少，環境因素導致衰敗死亡。

「櫻花王的根部、樹幹都乾掉、黑掉了」，梁文進說，研判死亡時間相當長一段時間，今年2月還有開花，後來慢慢死掉，沒有辦法恢復生機，棲地環境不佳，都是水泥地，下雨沒有辦法讓水流到根部，加上台灣近兩三年都遭逢乾旱，含水量急遽減少，逐年衰敗，「幾乎沒有辦法挽救了，現場會勘，樹幹切開部分，褐化嚴重」。

霧台鄉公所早在3年前發現狀況，當時有請樹醫生到場診斷並提出建議要剪枝，但由於私人產權，公所沒有強制力；霧台部落族人對於櫻花王凋零相當感傷。

屏東縣府農業處林業及保育科指出，霧台櫻花王雖然不是縣內列管老樹，但是對霧台鄉觀光、族人的情感很重要的一棵樹，今了解解櫻花王的情況也外，也到附近的櫻花王子、櫻花公主，櫻花步道了解櫻花樹木生長的情況，目前都還算健康。

霧台鄉公所說，櫻花王是私人產權，年底櫻花季，將朝規畫辦告別儀式。雖然沒有櫻花王，霧台鄉明年櫻花仍有三處可以邀請民眾賞櫻，分別是在台24線40公里處的古巴浪櫻花步道，距離櫻花王約10分鐘路程；台24線45公里處吉露部落，與阿禮部落都可以看到櫻花。