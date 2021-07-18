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影／日月潭亮「紅色警訊」 可怕「魚球」霸潭面

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭水域出現大量魚虎球，成體還會帶幼魚躲在船隻不易靠近處。圖／「日月潭一等高」提供
日月潭水域出現大量魚虎球，成體還會帶幼魚躲在船隻不易靠近處。圖／「日月潭一等高」提供

日月潭遭外來種「魚虎」入侵，7月進入繁殖期，孵化後幼魚集結成一團團「魚球」不時浮現在潭面上，畫面驚人，當地漁民及縣府農業處不敢大意，針對其棲地及活動熱區等水域監控調查，並盼透過電撈防治方式，以降低魚虎族群數。

南投縣農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，並非日月潭原生魚類，疑遭人放生才入侵潭區，最大可達1.3米長、24公斤重，因攻擊性強、體型大很會獵食其他魚種、甲殼類、兩棲類為食，甚至連小型爬蟲類、鳥類都能獵捕，宛如「潭中惡霸」。

每年7月進入魚虎繁殖期，產卵現象孵化後幼魚體色通紅，單獨撈捕觀察看似討喜可愛，但在潭區成群集結成一團團「魚球」，還有魚虎成體在旁護幼，不時浮出潭面的畫面卻相當驚人，倘若都順利長大，對日月潭更將造成嚴重的生態浩劫。

「近期潭區亮起『紅色警訊』！」當地漁民表示，進入7月潭面上浮出紅色魚球的頻率變高，可見魚卵已孵化成幼魚，並進入成魚護幼階段，才會集結出沒活動，糟糕的是，因近年強化撈捕防治，使其警覺性提高，聽到漁筏引擎聲還會躲起來。

長期關注日月潭現況的臉書粉絲專頁「日月潭一等高」也記錄潭區魚虎球蹤跡，警示並宣告，日月潭水域正式進入「潭中惡霸」魚虎繁殖季，甚至近拍幼魚模樣，提醒民眾別看牠小時候顏色鮮艷，等牠大到能獵食的體型，就能引爆生態浩劫。

農業處則表示，現階段防治仍以電撈最具效益，但今年圍捕成效不如去年，研判與成體警覺性提高，刻意帶幼體躲在水草叢生、枯枝落葉較多等船隻不易靠近處，現階段只能與漁民溝通監控調查棲地及熱區，待魚球轉至較寬廣水域再合力圍捕。

魚虎幼魚體色通紅，看似討喜可愛，長大後卻恐造成生態浩劫。圖／「日月潭一等高」提供
魚虎幼魚體色通紅，看似討喜可愛，長大後卻恐造成生態浩劫。圖／「日月潭一等高」提供

日月潭 漁民 南投縣農

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