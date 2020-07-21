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鮮奶茶控超商鮮奶茶評比 她最推這款：一定要喝

聯合新聞網 / 綜合報導
網友心血來潮決定來幫超商的鮮奶茶作個評比。圖擷自Dcard
網友心血來潮決定來幫超商的鮮奶茶作個評比。圖擷自Dcard

不知從何時開始，飲料成為除了水之外的生活必需品，吃三餐不時需要一杯紅茶、奶茶或是其他飲料搭配。有網友在Dcard 貼文說自己超喜歡喝鮮奶茶，每天公司開會、中午外出買餐都會點鮮奶茶，有時還會只點紅茶然後自買牛奶混搭，也因為這樣，原po突然心血來潮決定來幫超商的鮮奶茶作個評比。

原po選擇超商中「泰山圓石復刻鮮奶茶」、「午後時光的鮮奶茶」和「小牧好好的紅茶鮮奶」等三款鮮奶茶來作評比。原po表示，「泰山圓石復刻鮮奶茶」的包裝最可愛，奶香跟茶香的比例很佳；「午後時光的鮮奶茶」的茶味偏重比較喝不到鮮奶的香氣，看顏色也有感覺茶比例比較重，原po半開玩笑說應該改名叫「鮮茶奶」；「小牧好好的紅茶鮮奶」感覺偏甜，喝多會覺得膩，原po表示因為不喜歡奶茶因都很甜，所以才選鮮奶茶。

原po自認超愛喝鮮奶茶，只要一天沒喝就全身都怪怪的，就算是生理期來也是都要喝。在這三款鮮奶茶中，原po個人最推薦「泰山圓石復刻鮮奶茶」，主要是「因為鮮奶茶就是要奶味跟茶味很平衡，茶香跟奶香都喝的到，甜度也都很剛好不會膩」。

網友在看完貼文後紛紛留言表贊成「奶茶控+1」、「覺得第一個很好喝耶」、「我也是每天一杯鮮奶茶的鮮奶茶控」，有網友更推說「第一個剛出的時候買來喝，有驚豔到」。

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