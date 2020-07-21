聽新聞
test
0:00 / 0:00
鮮奶茶控超商鮮奶茶評比 她最推這款：一定要喝
不知從何時開始，飲料成為除了水之外的生活必需品，吃三餐不時需要一杯紅茶、奶茶或是其他飲料搭配。有網友在Dcard 貼文說自己超喜歡喝鮮奶茶，每天公司開會、中午外出買餐都會點鮮奶茶，有時還會只點紅茶然後自買牛奶混搭，也因為這樣，原po突然心血來潮決定來幫超商的鮮奶茶作個評比。
原po選擇超商中「泰山圓石復刻鮮奶茶」、「午後時光的鮮奶茶」和「小牧好好的紅茶鮮奶」等三款鮮奶茶來作評比。原po表示，「泰山圓石復刻鮮奶茶」的包裝最可愛，奶香跟茶香的比例很佳；「午後時光的鮮奶茶」的茶味偏重比較喝不到鮮奶的香氣，看顏色也有感覺茶比例比較重，原po半開玩笑說應該改名叫「鮮茶奶」；「小牧好好的紅茶鮮奶」感覺偏甜，喝多會覺得膩，原po表示因為不喜歡奶茶因都很甜，所以才選鮮奶茶。
原po自認超愛喝鮮奶茶，只要一天沒喝就全身都怪怪的，就算是生理期來也是都要喝。在這三款鮮奶茶中，原po個人最推薦「泰山圓石復刻鮮奶茶」，主要是「因為鮮奶茶就是要奶味跟茶味很平衡，茶香跟奶香都喝的到，甜度也都很剛好不會膩」。
網友在看完貼文後紛紛留言表贊成「奶茶控+1」、「覺得第一個很好喝耶」、「我也是每天一杯鮮奶茶的鮮奶茶控」，有網友更推說「第一個剛出的時候買來喝，有驚豔到」。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言