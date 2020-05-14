好市多一肉乾被罵爆「連狗都不吃」 內行曝正確吃法

美式賣場好市多（Costco）販賣許多獨家美食，往往都吸引許多人前往購買，不過日前卻有網友分享一款「和牛肉乾」讓他直呼超難吃，口感死鹹又超硬，引來許多網友表示贊同，甚至有人曾把該肉乾拿給狗吃，結果連狗都不吃。不過也有網友透露正確的美味吃法。

近日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一款美式肉乾的照片，標榜是和牛所製成讓他非常期待，但沒想到一口咬下卻硬到讓他吃不下去，而且味道超級死鹹，奇怪的口感讓他直呼「唉～踩到雷！」，並後悔表示下次面對陌生產品，購買前一定要先問問大家。

貼文曝光後，許多踩過雷的網友們紛紛留言表示「上次買另一個紅色包裝的也很難吃，把黑胡椒洗一洗給野狗也不吃」、「這是雷無誤…我買過當年貨吃…很是後悔」、「超級難吃，最後拿去餵浪浪」、「難吃到懷疑自己吃到狗食」、「又鹹又難吃」、「這是訓練咀嚼肌用的…咬到臉頰很痠」、「外包裝看起來就很像給寵物吃的肉片」、「牛味橡皮筋？不，比橡皮筋還硬！」。

不過也有網友曝光美式肉乾的正確吃法，「美式的肉乾要切小塊然後像嚼口香糖一樣，越嚼越香」、「這種東西在美國是開長途車吃的，加油站都會賣，一個很長上面全部是辣椒，非常難咬、又辣，開車就不會睡」、「美式牛肉乾大多是這樣，又硬又乾，但吃著吃著不小心就上癮了，前提是下顎沒壞掉的話」、「這種老外肉乾是慢慢啃，配酒服用對味」。