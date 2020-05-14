好市多浮誇新品「整隻雞腿泡麵」 網讚：圖文相符耶！

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者爭相搶購。近日有網友開箱這款「豪華泡麵」，該商品主打裡面有「整隻雞腿」，吃起來鮮嫩多汁且不柴，視覺上更是滿分，照片在網上曝光，引來網友驚呼「真的圖文有符」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」曬出戰利品興奮表示「只有台灣泡麵才能超越台灣泡麵」，只見泡麵裡頭出現整隻雞腿，搭配Q彈麵條及配料包，攪拌後香味四溢，令人食指大動。原PO總結心得「雞腿有入味肉質不錯，骨頭是酥的可以直接吃，不過湯頭偏淡」。

貼文一出立刻掀起熱議，「雞腿太猛列入清單」、「我覺得可以買」、「這樣的泡麵感覺也太讚了」、「若有進貨肯定要買的啦！」、「預計成為下一波搶購熱潮」、「浮誇泡麵很可以」、「滿漢大餐感覺到威脅了」、「以後沒錢不能說自己吃泡麵了」。

但也有人表示，「感覺好不搭沒什麼吸引力」、「習慣自己加料煮泡麵，這種肉不吸引我」、「有雞腿在裡面，保存期限可以放這麼久嗎？」、「一碗平均下來要60元，還不如吃便當」、「我不餓你先吃」。