全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗

掀起全台霜淇淋風潮的全家便利商店，持續在口味上推陳出新，對此有民眾在網上詢問「全家哪個口味（霜淇淋）最有人氣」，結果問題一出，老饕狂推2種口味，直呼「吃過就回不去」。

原PO在PTT發文提及，自己喜歡關注全家販售的霜淇淋，有時候出新品就想嘗鮮看看，然而隨著推出的口味越來越多樣，不曉得哪個口味最為經典，於是詢問廣大鄉民「全家霜淇淋必吃哪個口味？」

貼文一出， 鐵觀音、金色三麥獲得最多人推崇，「鐵觀音，我一次吃2支」、「喜歡金色三麥」、「鐵觀音超讚跟一般死甜冰淇淋不同，尾韻有茶的味道」、「絕對是鐵觀音」、「金色三麥萬年不敗」、「金色三麥超好吃」、「拜託鐵觀音重新回歸」、「金色三麥是王道」。

也有人推薦不同口味，「牛奶糖螞蟻人最愛」、「金色三麥跟小農鮮奶都不錯」、「巧克力沒有之一」、「仙人掌超好吃的」、「草莓和抹茶紅豆」、「檸檬好吃耶很清爽」、「仙女紅茶、抹茶」、「提拉米蘇」。