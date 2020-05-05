口罩驚喜度「藥局、超商、超市」誰最高？ 內行人曝答案

新冠肺炎（COVID-19）造成台灣鬧口罩荒，政府為了維持供貨穩定，宣布下令禁止出口，並實施口罩實名制，而民眾領到的口罩樣式、顏色也非常多樣，意外引起話題。這讓一名網友好奇詢問「藥局、超商、超市哪邊領口罩驚喜度最高」，貼文立刻掀起熱議。

原PO在臉書社團「口罩現貨資訊台灣製造MIT口罩交流」發文提到，原先只有藥局能領取口罩，為了讓民眾方便購買，4大超商跟連鎖超市全聯、美廉社也加入預購行列，於是他詢問網友「下次大家要選哪一家驚喜度較高？」

貼文一出，多數網友選擇藥局，因其能事先打聽口罩樣式，「聽說藥局比較容易有特殊色」、「我選藥局」、「藥局會張貼口罩顏色，預購則是隨機出貨」、「藥局機率高」、「我選藥局現場開獎」、「藥局感覺容易一點」。

也有人表示，「可我目前藥局拿的都是一片藍，沒拿到過其他顏色」、「選全聯因為包裝好，採用無塵室高標準作業」、「我在萊爾富領到豹紋口罩耶」、「7-11領到紫色口罩超美」、「我在超商有領到Tiffany藍綠色口罩」。