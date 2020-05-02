全聯崛起前超市霸主是它！網曝「1神店」曾制霸全台

知名連鎖超市全聯，近幾年在全台各地積極展店，相較於大賣場，民眾能在小空間中迅速找到多樣化的商品，讓全聯躍升為家庭主婦的購物熱點。一名網友就發文表示，在全聯崛起前，似乎只有家樂福、大潤發等大型量販店，「小規模的連鎖超市就沒什麼記憶了」。對此，網友們就指出像是「楓康」、「喜互惠」等，在全聯出現前都曾走過輝煌時期，由日商與味全食品導入台灣的「松青超市」，更是勾起眾人的無限懷念。

該名網友在PTT上發文說到，全聯似乎是在近10年才崛起的，「在全聯之前，印象中只有家樂福大潤發之類的量販店，小規模的連鎖超市就沒什麼記憶了」，想詢問大家，還記得在全聯出現以前，台灣還有哪些超市嗎？

貼文一出，即在論壇上引發熱議。網友們就指出，像是「頂好」、「軍公教福利中心」、「萬家福」、「興農」、「喜互惠」、「裕毛屋」、「丸久」、「美聯社」、「彰化有領鮮跟彰化百貨」、「南部有北海道、松青，俗俗的賣」、「花蓮有統冠」；最多人提及的則是主打生鮮食品及日系商品，分店遍佈全台灣的「松青超市」。

松青超市在30多年前，由味全食品及日本松青株式會社合資，在台北市開設第一家門市。隨後積極展店，門市遍佈全台灣，還曾併購「丸久」，躋身為全台第二大的超市品牌。直到2015年時，味全以4.5億將松青股權售予全聯實業股份有限公司，全聯就此穩居超市龍頭。