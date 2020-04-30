好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

美式賣場Costco好市多熟食販賣部日前開賣新產品「蒜香炸雞」引起網友高度關注，也因為好市多推出炸物非常難得，讓許多網友非常好奇，最近也陸續有許多網友PO出心得文，不過評價正反兩極引起熱議。

「好市多開始賣炸雞了！」，一名網友27日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，一支棒腿加一塊腿排賣89元，簡單的用一個紙袋裝，口味很像麥當勞那種冷凍預炸過的炸雞，外皮不會很厚、吃起來酥酥的，口感有點蒜味，不吃辣的人會覺得有點辣，他也提到，雖然走到車上才開始吃，外皮不太酥，但吃起來湯汁蠻多的。

另一名網友則是在28日發文表示，名稱雖然寫蒜辣但其實沒有多辣，就是微辣而已，辣度沒有像麥當勞勁辣雞腿堡的雞腿排那麼辣，而外層的麵衣酥脆，把麵衣撥開，雞皮黏著麵衣和雞腿本身就直接分開，雞腿算是嫩又有汁，腿塊吃起來也沒有柴，讓他表示「這樣一套$89是很划算，想嚐鮮可以買來試試，剛好現在不能內用，是外帶的好選擇！」

貼文一出許多網友也紛紛留言分享，不過評價兩極，有人表示「剛剛也有買，是剛出爐的，CP值覺得還行」、「肉質很嫩」、「昨天吃還不錯，粉不會太厚，皮炸得酥酥的，雞肉都很juicy」、「好吃！對於我這愛吃粉皮的人來說⋯皮炸到酥脆且又有肉汁」、「好吃！不是很厚的脆皮口感，而是薄裹粉炸酥的口感，保有一點點皮的柔軟，雞肉的部分很多汁！」

不過也有許多人表示，「非常普通，今天第一次買，應該不會再買了」、「外皮不夠酥脆，我覺得稍微皮厚了一點，不會太乾，對吃辣的人來說算微辣」、「裹皮的粉很厚，是不會回購的商品」、「皮根本是軟爛噁心死了，沒有蒜味，辣度還好」、「這個價位還是烤雞比較划算」、「昨天買了，不好吃，不蒜不辣，皮也沒很酥，肉是滿嫩的啦，不推」。