全聯食材變身卡通壽司 繽紛可愛網暴動：有神快拜

全聯福利中心商品齊全、價格優惠，是不少消費者的愛店，日前有名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，自己利用在全聯買到的食材，製作「七彩繽紛壽司捲」，成品照曝光，引發網友暴動直呼「有神快拜！」

原PO在文中提到，家中孩子愛吃壽司，平常會用全聯賣的工研壽司醋和橘平屋燒海苔製作，這款壽司醋本身就有甜味，直接把煮好的白飯拌入壽司醋即可，接著用海苔或豆皮包上喜歡的餡料做成壽司。

照片中可見，壽司做成各種卡通圖案，配菜搭配蔬果與肉類，可說是兼顧健康與美味，擺盤也相當用心，讓人捨不得入口。原PO透露「想要做有顔色的壽司捲，可以使用台灣彩色營養米，直接浸泡後用電鍋煮，煮出來的飯就有漂亮飽滿的顏色」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「可以開店了」、「神人出現！」、「好療癒好美好可愛」、「真的太強了！不輸給日本媽媽」、「請問還缺小孩嗎哈哈」、「無比佩服，請收下我的膝蓋」、「高手在民間好強大」。