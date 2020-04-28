全聯「隱藏版便當」意外曝光 網驚：看起來好高級！

知名連鎖超市全聯因販售各式各樣的商品、服務及多元的優惠活動，成為家庭主婦、婆媽買菜購物的必經場所，每每推出新產品更在網路社團中引起討論。一名網友就在臉書社團上分享，近日前往購物時，無意間發現全聯竟然有販售「高雄空廚」的便當，其中的菜色、口味也相繼曝光。貼文一出，讓眾人直呼：「看起來好高級啊」、「沒看過！羨慕」。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，逛全聯時突然發現一款從沒見過的便當，「哇～全聯賣高雄空廚便當欸，有雞腿、排骨、素食便當欸」。他也附上自己購入的便當菜色照，有將近一半的紫米飯，及山藥、綠色蔬菜、菇類等，滿滿的配菜相當豐富。原Po也分享品嚐過後的心得，「還蠻好吃的，沒有臭油味」、「青菜吃起來很香喔！」、「第一次吃到高雄空廚感覺不錯」。

對此，網友們紛紛表示，「看起來就很不錯耶！」、「我要特地去台北買便當」、「看起來好高級啊」、「好讚哦！」、「這樣下去，會把小7比下去哦」。部分網友也敲碗「復興、長榮空廚要不要也在桃園做做看……期待」、「復興空廚，長榮空廚，快上菜啊！還有飯店快上架全聯」。

不過，許多人也感嘆地說到，「可惜不是每家店（全聯）都有熱食區」、「我家附近的全聯沒看過賣便當」、「旗艦店才有，羨慕呀」；有網友亦提及，「高雄的分店沒看過有賣便當，高雄空廚的便當在台北才買得到，好奇怪的邏輯！」