萊爾富的優點是什麼？ 網推一關鍵優勢：時常免運

台灣是全世界便利超商密度最高的國家，主要有7-11、全家、萊爾富和OK在競爭，每家超商也都有各有特色，推出的商品往往也都不盡相同。對此就有一名網友在PTT中PO文提到，7-11除了品牌知名度外，再來就是那幾隻吉祥物，全家和OK也有自己的優勢，不過說到萊爾富似乎不太能立刻想起特色在哪，於是他就好奇詢問網友「萊爾富的優點是什麼？」

原PO在文中表示，7-11本身自己有知名度外，再來就是吉祥物跟裝潢時常走質感風，這幾大優點。至於全家則是app集點方便，還可跨店寄杯、飲料種類多元，更有泡芙、霜淇淋，以及即期品都會打折。OK超商就是經常特價，還賣一些很冷門的東西。但說到萊爾富原PO卻想不起優勢在哪，並開玩笑的說道「萊爾富的特色該不會是那顆愛心吧？」，因此就疑惑的發問「有沒有萊爾富特色的八卦？」

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，紛紛點出萊爾富的特色，「店面大、麵包多」、「氣氛比較悠閒」、「雲端冰箱，算是特色」、「微波飯糰贏過全家」、「茶葉蛋好吃，香味很特別」、「微波好吃」、「有些微波食品真的贏」、「有些東西在小七全家都買不到，例如可樂果口味」。

有些網友則點出其他超商沒有的關鍵，「蝦皮免運阿」、「免運讚」、「最近有雅虎免運」、「光網購免運就是很大的特色了」、「有時候蝦皮只有萊爾富會免運，其他家都60」、「超多蝦皮都會免運超讚」。