買好市多盒裝益生菌驚見「與標示不符」 網直呼：根本賺到

好市多（Costco）商品選擇多樣，再加上經常都是大份量包裝，因此時常吸引許多民眾瘋搶，不過若是遇到「商品標示不符」的情況想必一定是一肚子火，然而有人卻是「賺到了」。一名女網友昨（21）日在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》PO文提到，自己日前在好市多買了一盒益生菌，不料打開包裝後卻發現商品數量與標示的不符，PO文一出後，大批網友都紛紛驚呼「根本賺到！」

原PO在文中提到，自己閒來無事，就將先前在好市多買的一盒益生菌全部倒出來一一細數，想看看是不是像包裝上所標示的有90包，沒想到數著數著竟然有91包，比原本盒上標示的「多了一包」，讓她不敢相信的說道「我還真的再數第二遍」，最後才真的確認是91包。

不少網友看到貼文後，都羨慕的留言回應，「買一送一的概念」、「賺到了」、「數完後應該會覺得很療癒」、「根本炫耀文吧」、「好幸運，我自己買的不管怎麼算都只有90包」、「買90送1，賺到了」、「多一包，總比少一包好，簡直就是賺到，而且這款益生菌也不便宜」。

還有許多網友開玩笑表示「可以拿去退貨，說商品標示不符」、「怎麼都沒想說要退貨」、「少一包就退貨，多一包就覺得賺到」、「公克數也順便秤看看，說不定還會多」。