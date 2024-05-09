健鼎、欣興 挑逾四個月

台股加權指數近期走震盪盤，追價買盤謹慎，昨（9）日終場下漲139點，收在20,560點。盤面上，逆勢收漲的有健鼎（3044）、欣興（3037）等PCB族群。

健鼎受惠記憶體模組板、伺服器板需求強勁，抵銷消費電子產品衰退影響，同時策略性減少毛利率較低的顯示器及陸系手機產品接單，效益逐漸顯現，健鼎第1季財報成績優於市場預期。

依健鼎首季合併財報，首季營業毛利率21.97%，營業利益21.38億元，稅前盈餘24.74億元，稅後盈餘18.4億元，每股純益（EPS）3.5元，創史上最強首季；4月合併營收也寫下同期新高，合併營收54.48億元，與去年同期的44.4億元相比，年成長率約22.68%，累計前四月合併營收為207.33億元，和2023年同期相比，年成長率約11%。

展望後市，受惠伺服器需求旺盛、DDR5滲透率提升及汽車電子化需求穩健，加上健鼎股利政策穩定，擬分派每股現金股利7.5元，換算現金殖利率約3.15%，今年營運成長性、殖利率兼具。

欣興4月營收93.61億元，月增5.18%，創近15個月新高，年增11.87%。累計今年前四月營收357.65億元，年增2.38%。展望後市，法人認為，今年因景氣復甦狀況緩慢，客戶需求並沒有顯著回溫，全年展望並不明朗，不過谷底已過，股價往下空間有限。

權證發行商表示，看好健鼎、欣興的投資人可買進價外10%以內、距到期日120天以上的認購權證，但最好善設停利停損價位。