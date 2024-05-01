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期貨商論壇／生技期 上檔有壓

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

520倒數，市場關注相關政策作多的產業，包括軍工國防、電線電纜、營建類股及生技類股都是政策受惠族群。其中生技股漲幅明顯落後其他類股，加上產業趨勢仍偏正向，具低基期、落後補漲題材。此外，生技業的發展對解決重大社會問題至關重要，國家需要投入資源支持生技產業的研發和應用，以促進經濟增長和社會進步，是值得長線觀察的產業。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦的產業，契約規模約20萬，保證金為新台幣18,000元，槓桿約11倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險。

進一步以技術面看，臺灣生技期貨近期位於底部打底階段，從低點緩步爬升，成功收復短期均線，不過上方仍有多條下彎均線反壓，顯示上檔壓力沉重，不容易一次突破，因此在出現長紅或長黑K棒表態之前，短線維持震盪整理的機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)

期貨交易 生技類股

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